Takiego kandydata do roli nowego Jamesa Bonda nikt się nie spodziewał. Ten aktor jest brany pod uwagę

Spekulacje na temat obsady nowego filmu o Jamesie Bondzie od miesięcy elektryzują fanów serii. Widzowie zastanawiają się, kto zostanie nowym agentem 007. Teraz pojawiły się doniesienia, które mogą zaskoczyć niejedną osobę. James Bond – Scott Rose-Marsh wziął udział w przesłuchaniu do roli agenta 007 Według źródła serwisu The Hollywood Reporter pod koniec czerwca na zdjęcia próbne został zaproszony 37-letni Scott Rose-Marsh. Rudowłosy aktor ma w dorobku role w produkcjach Krays: Code of Silence, Wolves of War, Yr Amgueddfa, Wyjęci spod prawa, czy Doktor Who. Poza ostatnimi dwoma serialami, w których zagrał pomniejsze role, nie są to produkcje, które można kojarzyć, a już tym bardziej Rose-Marsha.

Podczas castingu aktor miał czytać fragmenty scen z GoldenEye, co sugeruje, że jego występ był formą testu przed nowym reżyserem serii Denisem Villeneuve’em. Nieoficjalnie mówi się, że Rose-Marsh pracował także na stronach scenariusza, który opracowuje twórca Peaky Blinders, Steven Knight. Cały proces miał być poprzedzony jedną kluczową uwagą od twórców, kandydat nie powinien próbować naśladować żadnego z poprzednich odtwórców roli. To wskazuje na chęć odświeżenia wizerunku agenta 007 i uniknięcia bezpośrednich porównań do takich ikon jak Sean Connery, Pierce Brosnan czy Daniel Craig.

Jeżeli informacje o castingu Rose-Marsha są prawdziwe, mogą one obalić jedną z popularniejszych teorii wśród fanów. Dotąd zakładano, że Amazon, który w tym roku zapłacił za prawa do marki około 1 miliarda dolarów, celuje w znacznie młodszego, dwudziestokilkuletniego aktora, aby przyciągnąć nową, młodszą publiczność. Rose-Marsh, zbliżający się do czterdziestki, wyłamuje się z tej koncepcji. Ani przedstawiciele Rose-Marsha, ani Amazon nie udzielili komentarza w tej sprawie. Sam fakt, że aktor jest rudowłosy, stanowi pewien precedens, dotąd w historii serii nie było takiego odtwórcy roli Bonda. Dla niektórych może to przywoływać wspomnienia sprzed lat, kiedy blond włosy Daniela Craiga wzbudziły oburzenie części fanów. Ostatecznie Craig stał się jednym z najbardziej docenianych odtwórców roli agenta 007. Na ten moment Rose-Marsh pozostaje jedynym kandydatem, którego udział w przesłuchaniach wyciekł do mediów. To czyni go nazwiskiem, które będzie pojawiać się w kolejnych spekulacjach, choć wcale nie gwarantuje, że znajdzie się na szczycie listy. Proces wyboru nowego 007 jest złożony i rozciągnięty w czasie, a na dalszych etapach może pojawić się wielu konkurentów. 007 w kadrze - rozpoznaj film z serii James Bond po jednym ujęciu

