Zaloguj się lub Zarejestruj

Gal Guardians: Demon Purge na PS5 za jedyne 39,99 zł w Amazon PL

Mikołaj Berlik
2025/12/04 13:20
0
0

Dwuwymiarowa platformówka akcji w najniższej cenie.

W polskim oddziale Amazon pojawiła się świetna okazja na pudełkowe wydanie Gal Guardians: Demon Purge. Produkcja studia akcja/metroidvania dostępna jest teraz za 39,99 zł, co stanowi rekordowo niską cenę – dotychczas nawet edycja cyfrowa nie bywała tańsza.

Gal Guardians: Demon Purge

Gal Guardians: Demon Purge – oferta w Amazon PL

Tytuł w pudełkowej wersji na konsolę Sony PlayStation 5 kupimy za 39,99 zł. W pozostałych polskich sklepach cena startuje od około 95 zł, co czyni promocję wyjątkowo atrakcyjną. Dostawa jest darmowa dla abonentów programu Amazon Prime.

Kiedy zamek demona spowija krainę mrokiem, dwie siostry rzucają mu wyzwanie.
Razem mogą złamać klątwę.

Aby ocalić swoją szkołę, która zamieniła się w ogromny demoniczny zamek, dwie siostry „łowczynie demonów” przedzierają się przez tę dwuwymiarową przygodową grę akcji, siekąc i strzelając.
Gracze mogą na bieżąco przełączać się między kontrolowaniem obu postaci, z których każda ma zupełnie inne umiejętności. Przemierzaj zamek, walcząc z demonicznymi bossami, którzy czekają w jego głębi.
Każdy boss daje nowe bronie do użycia, co pozwala na bardziej zróżnicowaną eksplorację i otwiera nowe trasy.

GramTV przedstawia:

To jedna z najlepszych cen, w jakiej pojawiło się Gal Guardians: Demon Purge w Polsce, szczególnie dla fanów dwuwymiarowych platformówek akcji oraz metroidvanii. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Tagi:

News
platformówka
metroidvania
PlayStation 5
Inti Creates
promocja
promocje
Amazon
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112