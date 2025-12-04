Gal Guardians: Demon Purge na PS5 za jedyne 39,99 zł w Amazon PL

Tytuł w pudełkowej wersji na konsolę Sony PlayStation 5 kupimy za 39,99 zł. W pozostałych polskich sklepach cena startuje od około 95 zł, co czyni promocję wyjątkowo atrakcyjną. Dostawa jest darmowa dla abonentów programu Amazon Prime.
Kiedy zamek demona spowija krainę mrokiem, dwie siostry rzucają mu wyzwanie.
Razem mogą złamać klątwę.
Aby ocalić swoją szkołę, która zamieniła się w ogromny demoniczny zamek, dwie siostry „łowczynie demonów” przedzierają się przez tę dwuwymiarową przygodową grę akcji, siekąc i strzelając.
Gracze mogą na bieżąco przełączać się między kontrolowaniem obu postaci, z których każda ma zupełnie inne umiejętności. Przemierzaj zamek, walcząc z demonicznymi bossami, którzy czekają w jego głębi.
Każdy boss daje nowe bronie do użycia, co pozwala na bardziej zróżnicowaną eksplorację i otwiera nowe trasy.
To jedna z najlepszych cen, w jakiej pojawiło się Gal Guardians: Demon Purge w Polsce, szczególnie dla fanów dwuwymiarowych platformówek akcji oraz metroidvanii. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
