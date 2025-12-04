Gal Guardians: Demon Purge na PS5 za jedyne 39,99 zł w Amazon PL

W polskim oddziale Amazon pojawiła się świetna okazja na pudełkowe wydanie Gal Guardians: Demon Purge. Produkcja studia akcja/metroidvania dostępna jest teraz za 39,99 zł, co stanowi rekordowo niską cenę – dotychczas nawet edycja cyfrowa nie bywała tańsza.

Gal Guardians: Demon Purge – oferta w Amazon PL

Tytuł w pudełkowej wersji na konsolę Sony PlayStation 5 kupimy za 39,99 zł. W pozostałych polskich sklepach cena startuje od około 95 zł, co czyni promocję wyjątkowo atrakcyjną. Dostawa jest darmowa dla abonentów programu Amazon Prime.