Ranking najlepszych filmów słynnego magazynu zirytował fanów. Zabrakło jednej głośnej produkcji

Wiele osób uważa, że ta lista jest niepełna bez tej produkcji.
Lista najlepszych filmów 2025 roku przygotowana przez magazyn Rolling Stone wywołała w sieci burzliwą dyskusję. Powodem stało się zaskakujące pominięcie Grzeszników w reżyserii Ryana Cooglera, które dla wielu osób okazało się decyzją nie do przyjęcia. Zestawienie opublikowane przez Davida Feara zawiera różnorodne tytuły reprezentujące kino niezależne, międzynarodowe oraz produkcje dużych studiów, jednak brak głośnego filmu Cooglera natychmiast przyćmił całą resztę rankingu.
Widzowie w mediach społecznościowych szybko przekształcili swoje niezadowolenie w falę oskarżeń. W komentarzach zaczęły pojawiać się określenia sugerujące, że pominięcie filmu jest dowodem na uprzedzenia redakcji, braki kompetencyjne oraz rzekome niezrozumienie współczesnej kinematografii. Wątek natychmiast rozrósł się do rozmiarów internetowego sporu, w którym nie było miejsca na umiarkowane opinie. Poniżej zobaczycie wybrane komentarze.
GramTV przedstawia:
Wracając jednak do rankingu, to na liście najlepszych filmów 2025 według Rolling Stone nie zabrakło kilku innych zaskakujących wyborów. W TOP 20 znajduje się m.in. horror Zniknięcia, a także Fenicki Układ, Eddington, czy Sny o pociągach. Na podium znaleźli się z kolei Szpiedzy, Hamnet i Jedna bitwa po drugiej.