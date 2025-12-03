Zaloguj się lub Zarejestruj

Ranking najlepszych filmów słynnego magazynu zirytował fanów. Zabrakło jednej głośnej produkcji

Radosław Krajewski
2025/12/03 10:30
Wiele osób uważa, że ta lista jest niepełna bez tej produkcji.

Lista najlepszych filmów 2025 roku przygotowana przez magazyn Rolling Stone wywołała w sieci burzliwą dyskusję. Powodem stało się zaskakujące pominięcie Grzeszników w reżyserii Ryana Cooglera, które dla wielu osób okazało się decyzją nie do przyjęcia. Zestawienie opublikowane przez Davida Feara zawiera różnorodne tytuły reprezentujące kino niezależne, międzynarodowe oraz produkcje dużych studiów, jednak brak głośnego filmu Cooglera natychmiast przyćmił całą resztę rankingu.

Grzesznicy
Grzesznicy

Widzowie w mediach społecznościowych szybko przekształcili swoje niezadowolenie w falę oskarżeń. W komentarzach zaczęły pojawiać się określenia sugerujące, że pominięcie filmu jest dowodem na uprzedzenia redakcji, braki kompetencyjne oraz rzekome niezrozumienie współczesnej kinematografii. Wątek natychmiast rozrósł się do rozmiarów internetowego sporu, w którym nie było miejsca na umiarkowane opinie. Poniżej zobaczycie wybrane komentarze.

Wracając jednak do rankingu, to na liście najlepszych filmów 2025 według Rolling Stone nie zabrakło kilku innych zaskakujących wyborów. W TOP 20 znajduje się m.in. horror Zniknięcia, a także Fenicki Układ, Eddington, czy Sny o pociągach. Na podium znaleźli się z kolei Szpiedzy, Hamnet i Jedna bitwa po drugiej.

Najlepsze filmy 2025 roku według Rolling Stone

  1. Jedna bitwa po drugiej
  2. Hamnet
  3. Szpiedzy
  4. Sny o pociągach
  5. Nowa fala
  6. To był zwykły przypadek
  7. No Other Choice
  8. Sorry, Baby
  9. Wielki Marty
  10. Wartość sentymentalna
  11. Dzień Petera Hujara
  12. Eddington
  13. Mowa wspólna
  14. Best Wishes to All
  15. Orwell: 2 + 2 = 5
  16. Jak zostałam perliczką
  17. Fenicki układ
  18. Przypływy
  19. Frankenstein
  20. Zniknięcia
Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/2/sinners-left-off-rolling-stones-top-20-of-2025-hive-mind-meltdown-ensues

Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 11:13

Nie ma lepszego sposobu na zwiększenie "ruchu" w komentarzach niż "przypadkowe" pominięcie czegoś ważnego.

Swoją drogą ciekawe, że zarzuca się redakcji że jest "uprzedzona". Przejrzałem tę listę i znajduje się na niej cały przekrój ras i społeczności. 

Ale zobaczmy jak wygląda obsada Sinners.

Oh. ... OK.

No to teraz już wiem jaka część komentujących się zes***a i dlaczego.




