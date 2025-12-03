Ranking najlepszych filmów słynnego magazynu zirytował fanów. Zabrakło jednej głośnej produkcji

Wiele osób uważa, że ta lista jest niepełna bez tej produkcji.

Lista najlepszych filmów 2025 roku przygotowana przez magazyn Rolling Stone wywołała w sieci burzliwą dyskusję. Powodem stało się zaskakujące pominięcie Grzeszników w reżyserii Ryana Cooglera, które dla wielu osób okazało się decyzją nie do przyjęcia. Zestawienie opublikowane przez Davida Feara zawiera różnorodne tytuły reprezentujące kino niezależne, międzynarodowe oraz produkcje dużych studiów, jednak brak głośnego filmu Cooglera natychmiast przyćmił całą resztę rankingu.

Widzowie w mediach społecznościowych szybko przekształcili swoje niezadowolenie w falę oskarżeń. W komentarzach zaczęły pojawiać się określenia sugerujące, że pominięcie filmu jest dowodem na uprzedzenia redakcji, braki kompetencyjne oraz rzekome niezrozumienie współczesnej kinematografii. Wątek natychmiast rozrósł się do rozmiarów internetowego sporu, w którym nie było miejsca na umiarkowane opinie. Poniżej zobaczycie wybrane komentarze.

Wracając jednak do rankingu, to na liście najlepszych filmów 2025 według Rolling Stone nie zabrakło kilku innych zaskakujących wyborów. W TOP 20 znajduje się m.in. horror Zniknięcia, a także Fenicki Układ, Eddington, czy Sny o pociągach. Na podium znaleźli się z kolei Szpiedzy, Hamnet i Jedna bitwa po drugiej. Najlepsze filmy 2025 roku według Rolling Stone Jedna bitwa po drugiej Hamnet Szpiedzy Sny o pociągach Nowa fala To był zwykły przypadek No Other Choice Sorry, Baby Wielki Marty Wartość sentymentalna Dzień Petera Hujara Eddington Mowa wspólna Best Wishes to All Orwell: 2 + 2 = 5 Jak zostałam perliczką Fenicki układ Przypływy Frankenstein Zniknięcia Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.