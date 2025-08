James Bond znalazł w końcu scenarzystę. To on wymyśli historię nowego filmu z 007

Z Denisem Villeneuve'em na czele reżyserii kolejnej części przygód Jamesa Bonda, Amazon MGM znalazł scenarzystę, który pomoże ukształtować nowego 007. Według Deadline, twórca Peaky Blinders, Steven Knight, został wybrany do napisania scenariusza do długo oczekiwanego rebootu serii. Wygląda na to, że niezwykle utalentowany reżyser będzie pracować z niezwykle cenionym scenarzystom przy wybitnie popularnej marce. Czy dostaną do filmu topową gwiazdę?

Znamy scenarzystę nowego filmu o przygodach agenta 007

Amazon MGM, właściciele praw do marki 007, rozważali kandydatury kilku scenarzystów, jednak to Knight zdobył ostateczną aprobatę – w tym samego Villeneuve’a. Decydujące spotkanie miało odbyć się w ubiegłym tygodniu, kiedy reżyser przebywał jeszcze na planie Diuny 3.