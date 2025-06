Wybrano reżysera nowego Jamesa Bonda. To twórca Diuny!

Villeneuve pracuje obecnie nad zakończeniem trylogii Diuna, której trzecia część trafi do kin 16 grudnia 2026 roku. Jednocześnie pozostaje związany z wieloma innymi projektami, m.in. adaptacją Spotkania z Ramą Artura C. Clarke’a czy ekranizacją Nuclear War: A Scenario autorstwa Annie Jacobsen.

Producenci Amy Pascal i David Heyman, którzy wraz z Villeneuve’em pokierują nowym filmem, również wyrazili entuzjazm związany z jego zaangażowaniem.

Denis Villeneuve kocha filmy o Bondzie od dziecka. To zawsze było jego marzenie, by go wyreżyserować - teraz to także nasze marzenie. Mamy ogromne szczęście, że to właśnie on pokieruje tym filmem - napisali Pascal i Heyman.