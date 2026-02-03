Taki jest plan na nowe Gwiezdne wojny. Lucasfilm zmienia strategię pod nowymi rządami

Równolegle swoje projekty rozwijają tacy twórcy jak James Mangold, Taika Waititi, Sharmeen Obaid-Chinoy czy Simon Kinberg. Ostatnio prace nad tymi produkcjami potwierdzono przy okazji pożegnalnego wywiadu Kathleen Kennedy.
Jak podaje raport serwisu The Direct, nowy zarząd rozważa fundamentalną zmianę w sposobie powstawania filmów. Dotychczas Kennedy rozpoczynała projekty od rozmów z filmowcami i pytała ich, jaką historię chcieliby opowiedzieć w tym uniwersum. Teraz możliwy jest model odwrotny, w którym to Filoni najpierw wyznacza główne kierunki fabularne, a dopiero później dobiera zespoły do ich realizacji.
GramTV przedstawia:
Kathleen Kennedy jeszcze w zeszłym roku podkreślała, że zależy jej na otwieraniu Gwiezdnych wojen na nowe głosy i historie niezależne od całej dotychczasowej mitologii:
Naprawdę uważam, że jesteśmy dziś w momencie, w którym możliwości opowiadania historii bardzo się poszerzyły. Możemy zapraszać filmowców, by tworzyli opowieści, które są dla nich ważne i które nie muszą łączyć się z każdym elementem wcześniej zrealizowanych Gwiezdnych wojen.
Marka Star Wars od kilku lat zmaga się z wyraźnym zmęczeniem widowni, spowodowanym długą przerwą kinową oraz mieszanym odbiorem seriali z Disney+. Coraz częściej słychać głosy, że fani oczekują zupełnie nowych historii, co tłumaczy rosnące zainteresowanie projektem Starfighter.
Choć Dave Filoni wielokrotnie udowodnił swoją wartość przy takich tytułach jak Gwiezdne wojny: Wojny klonów oraz Star Wars: Rebelianci, część widzów krytykuje jego produkcje za nadmierne opieranie się na znanych bohaterach. Obawy branży dotyczą tego, że zbyt scentralizowane planowanie całego uniwersum może ograniczyć kreatywność i upodobnić Gwiezdne wojny do modelu znanego z filmów Marvela. Pojawia się też pytanie, czy twórcy kalibru Levy’ego, Waititiego czy Mangolda byliby równie chętni do współpracy, gdyby ich rola miała sprowadzać się wyłącznie do realizowania cudzej wizji, a nie autorskiej opowieści osadzonej w odległej galaktyce.