Legendarne Sweet Child O’ Mine zespołu Guns N’ Roses wybrzmiewa w nowym filmie z serii Gundam

2026/02/02 15:20
Kultowy utwór Guns N’ Roses został wykorzystany w najnowszej animacji Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery Of Nymph Circe.

Legendarny utwór Sweet Child O’ Mine zespołu Guns N’ Roses został wykorzystany jako piosenka końcowa w najnowszym filmie z uniwersum Gundam, a mianowicie Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery Of Nymph Circe. Informację ogłosiło Bandai Namco Filmworks, publikując jednocześnie specjalny zwiastun promocyjny z wykorzystaniem kultowego hitu, który możecie zobaczyć poniżej.

Sweet Child O’ Mine trafia do nowego Gundama

Zaprezentowane wideo skupia się na wewnętrznym konflikcie głównego bohatera, Hathawaya Noa, który próbuje poradzić sobie z uczuciami do tajemniczej Gigi. Równocześnie rośnie znaczenie jej niezwykłej mocy zdolnej wpłynąć na losy wojny oraz jej emocjonalnej więzi z Hathawayem. Zwiastun pozwala widzom wyraźnie odczuć, jak ich relacja wzajemnie ich kształtuje i wpływa na rozwój wydarzeń. Idealnie dopasowana do historii piosenka dodatkowo podkreśla epicki rozmach filmu. Materiał promocyjny obfituje w efektowne ujęcia, w tym pierwsze spojrzenie na nowy mobilny pancerz TX-ff104 ALYZEUS.

Tekst Sweet Child O’ Mine, pełen czułości i tęsknoty, doskonale oddaje złożone emocje związane z obecnością “jej”, co silnie rezonuje z przeżyciami Hathawaya po spotkaniu uwodzicielskiej Gigi. Dzięki temu utwór stanowi emocjonalnie trafne i symboliczne zwieńczenie filmu.

Pierwsza część Mobile Suit Gundam Hathaway miała swoją premierę w japońskich kinach w 2021 roku i zdobyła szerokie uznanie dzięki realistycznym scenom walk, subtelnym dialogom oraz psychologicznemu portretowi postaci. Najnowsza odsłona The Sorcery Of Nymph Circe trafiła do kin w Japonii w piątek, 30 stycznia. Światowa premiera kinowa została zaplanowana na późniejszy termin.

Sweet Child O’ Mine osiągnęło 1 miejsce na liście Billboard Hot 100 we wrześniu 1988 roku. Utwór otwierany rozpoznawalnym riffem gitarowym Slasha, łączy siłę hard rocka z melodyjną wrażliwością i od momentu wydania w 1987 roku funkcjonuje jako ponadpokoleniowy hymn. W 2019 roku teledysk do piosenki przekroczył miliard wyświetleń na YouTube, stając się pierwszym utworem z lat 80., który dokonał tego wyczynu. Do 2026 roku liczba odsłon wzrosła do imponujących ponad 1,8 miliarda, a sam utwór pozostaje największym przebojem w historii Guns N’ Roses.

