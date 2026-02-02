Legendarne Sweet Child O’ Mine zespołu Guns N’ Roses wybrzmiewa w nowym filmie z serii Gundam

Kultowy utwór Guns N’ Roses został wykorzystany w najnowszej animacji Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery Of Nymph Circe.
Legendarny utwór Sweet Child O’ Mine zespołu Guns N’ Roses został wykorzystany jako piosenka końcowa w najnowszym filmie z uniwersum Gundam, a mianowicie Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery Of Nymph Circe. Informację ogłosiło Bandai Namco Filmworks, publikując jednocześnie specjalny zwiastun promocyjny z wykorzystaniem kultowego hitu, który możecie zobaczyć poniżej.
Sweet Child O’ Mine trafia do nowego Gundama
Zaprezentowane wideo skupia się na wewnętrznym konflikcie głównego bohatera, Hathawaya Noa, który próbuje poradzić sobie z uczuciami do tajemniczej Gigi. Równocześnie rośnie znaczenie jej niezwykłej mocy zdolnej wpłynąć na losy wojny oraz jej emocjonalnej więzi z Hathawayem. Zwiastun pozwala widzom wyraźnie odczuć, jak ich relacja wzajemnie ich kształtuje i wpływa na rozwój wydarzeń. Idealnie dopasowana do historii piosenka dodatkowo podkreśla epicki rozmach filmu. Materiał promocyjny obfituje w efektowne ujęcia, w tym pierwsze spojrzenie na nowy mobilny pancerz TX-ff104 ALYZEUS.
Tekst Sweet Child O’ Mine, pełen czułości i tęsknoty, doskonale oddaje złożone emocje związane z obecnością “jej”, co silnie rezonuje z przeżyciami Hathawaya po spotkaniu uwodzicielskiej Gigi. Dzięki temu utwór stanowi emocjonalnie trafne i symboliczne zwieńczenie filmu.
Pierwsza część Mobile Suit Gundam Hathaway miała swoją premierę w japońskich kinach w 2021 roku i zdobyła szerokie uznanie dzięki realistycznym scenom walk, subtelnym dialogom oraz psychologicznemu portretowi postaci. Najnowsza odsłona The Sorcery Of Nymph Circe trafiła do kin w Japonii w piątek, 30 stycznia. Światowa premiera kinowa została zaplanowana na późniejszy termin.
Sweet Child O’ Mine osiągnęło 1 miejsce na liście Billboard Hot 100 we wrześniu 1988 roku. Utwór otwierany rozpoznawalnym riffem gitarowym Slasha, łączy siłę hard rocka z melodyjną wrażliwością i od momentu wydania w 1987 roku funkcjonuje jako ponadpokoleniowy hymn. W 2019 roku teledysk do piosenki przekroczył miliard wyświetleń na YouTube, stając się pierwszym utworem z lat 80., który dokonał tego wyczynu. Do 2026 roku liczba odsłon wzrosła do imponujących ponad 1,8 miliarda, a sam utwór pozostaje największym przebojem w historii Guns N’ Roses.
