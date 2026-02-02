Legendarne Sweet Child O’ Mine zespołu Guns N’ Roses wybrzmiewa w nowym filmie z serii Gundam

Legendarny utwór Sweet Child O’ Mine zespołu Guns N’ Roses został wykorzystany jako piosenka końcowa w najnowszym filmie z uniwersum Gundam, a mianowicie Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery Of Nymph Circe. Informację ogłosiło Bandai Namco Filmworks, publikując jednocześnie specjalny zwiastun promocyjny z wykorzystaniem kultowego hitu, który możecie zobaczyć poniżej.

Sweet Child O’ Mine trafia do nowego Gundama

Zaprezentowane wideo skupia się na wewnętrznym konflikcie głównego bohatera, Hathawaya Noa, który próbuje poradzić sobie z uczuciami do tajemniczej Gigi. Równocześnie rośnie znaczenie jej niezwykłej mocy zdolnej wpłynąć na losy wojny oraz jej emocjonalnej więzi z Hathawayem. Zwiastun pozwala widzom wyraźnie odczuć, jak ich relacja wzajemnie ich kształtuje i wpływa na rozwój wydarzeń. Idealnie dopasowana do historii piosenka dodatkowo podkreśla epicki rozmach filmu. Materiał promocyjny obfituje w efektowne ujęcia, w tym pierwsze spojrzenie na nowy mobilny pancerz TX-ff104 ALYZEUS.