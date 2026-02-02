Steven Spielberg został EGOT-em. Niesamowite osiągnięcie reżysera, którym niewielu artystów może się pochwalić

Amerykanin dołączył do elitarnego klubu.

Dopiero co informowaliśmy, że Kendrick Lamar pobił rekord Jaya Z na Grammy 2026, ale na tej samej imprezie doszło do historycznego osiągnięcia Stevena Spielberga. Reżyser właśnie dołączył do wąskiego i niezwykle prestiżowego grona twórców z tzw. statusem EGOT. Twórca zdobył nagrodę Grammy, kompletując tym samym cztery najważniejsze wyróżnienia świata rozrywki: Emmy, Grammy, Oscara i Tony. Foto: Złote Globy Steven Spielberg dołączył do klubu EGOT. Reżyser zdobył ostatnią nagrodę Grammy trafiło do Spielberga w kategorii najlepszego filmu muzycznego za dokument Muzyka filmowa: John Williams, dostępnego w serwisie Disney+. Produkcja jest hołdem dla legendarnego kompozytora John Williams oraz wieloletniej współpracy artysty z reżyserem Steven Spielberg. Film przypomina zarówno sylwetkę twórcy kultowych ścieżek dźwiękowych, jak i dekady wspólnych projektów, które na stałe zapisały się w historii kina.

Dokument prowadzi widza przez karierę Williamsa, począwszy od pierwszej współpracy przy Sugarland Express, aż po takie klasyki jak Szczęki, Lista Schindlera czy Szeregowiec Ryan. To właśnie ten ostatni tytuł, obok Listy Schindlera, przyniósł Spielbergowi Oscary za reżyserię, potwierdzając jego wyjątkową pozycję w Hollywood. Dorobek Spielberga na gali Oscarów jest imponujący także poza kategorią reżyserską. Jako producent ma on rekordową liczbę nominacji do Oscara za najlepszy film, obejmujących między innymi E.T., Kolor purpury, Monachium, Lincoln, West Side Story oraz Fabelmanów. Równolegle odnosił sukcesy w telewizji, zdobywając nagrody Emmy za animację A Pinky and the Brain Christmas oraz głośne miniseriale wojenne Kompania braci i Pacyfik.

Dopełnieniem drogi do EGOT była nagroda Tony, którą Spielberg otrzymał jako współproducent musicalu A Strange Loop. Choć jego nazwisko figuruje wśród innych producentów, przedstawiciele Tony Awards potwierdzili, że reżyser otrzymał statuetkę. W kolejnych latach jego projekty sceniczne były także nominowane do nagród w kategoriach najlepszych musicali. W oficjalnym oświadczeniu Spielberg podkreślił znaczenie najnowszego wyróżnienia: Dziękuję wszystkim głosującym w Akademii Grammy. Uhonorowanie filmu Muzyka filmowa: John Williams znaczy dla mnie ogromnie dużo, podobnie jak dla całego zespołu Amblin oraz naszych partnerów. To wyróżnienie potwierdza coś, co wiem od ponad pięćdziesięciu lat: wpływ Johna Williamsa na kulturę i muzykę jest niezmierzony, a jego dorobek nie ma sobie równych. Jestem dumny, że mogę być częścią tego pięknego filmu. Dzięki wygranej Grammy Steven Spielberg dołączył do elitarnego grona zaledwie dwudziestu twórców, którym udało się zdobyć wszystkie cztery najważniejsze nagrody branży rozrywkowej, obok takich artystów, jak: Richard Rodgers, Helen Hayes, Rita Moreno, John Gielgud, Audrey Hepburn, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Mel Brooks, Mike Nichols, Whoopi Goldberg, Scott Rudin, Robert Lopez, Andrew Lloyd Webber, Tim Rice, John Legend, Alan Menken, Jennifer Hudson, Viola Davis, Elton John, Benj Pasek oraz Justin Paul. Status EGOT wciąż pozostaje jednym z najbardziej ekskluzywnych osiągnięć w świecie filmu, muzyki, telewizji i teatru.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.