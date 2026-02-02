Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeden z ważniejszych filmów ubiegłego roku już za moment na Amazon Prime Video

Jakub Piwoński
2026/02/02 13:30
0
0

To jeden z ważniejszych polskich filmów ubiegłego roku.

Amazon Prime Video wprowadza do swojej oferty kolejny polski hit. Po sukcesie Domu dobrego, który podbił kina w ubiegłym roku i nadal cieszy się ogromną popularnością w streamingu, platforma szykuje premierę filmu Ministranci. Produkcja trafi na Amazon Prime Video już 26 lutego, dając widzom okazję do obejrzenia kolejnego mocnego tytułu z rodzimego podwórka.

Ministranci
Ministranci

Ministranci pojawią się na Amazon Prime Video

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Piotr Domalewski. W głównych rolach wystąpili młodzi aktorzy: Tobiasz Wajda (Filip Grabowski), Bruno Błach‑Baar (Gustaw „Gucci”), Mikołaj Juszczyk oraz Filip Juszczyk jako bracia Kurczak i Mały Kurczak. Partnerują im doświadczeni aktorzy: Kamila Urzędowska jako matka Filipa, Tomasz Schuchardt w roli księdza, Sławomir Orzechowski jako proboszcz oraz Artur Paczesny jako ojciec Dominiki.

GramTV przedstawia:

Film opowiada historię nastoletnich ministrantów, którzy znużeni obojętnością dorosłych i instytucji wobec lokalnych problemów społecznych, postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Chłopaki zakładają podsłuch w konfesjonale, aby lepiej zrozumieć życie sąsiadów i ujawnić prawdę o osiedlu. Krytycy byli zgodni – film łączy humor z dramatem, pokazując dorastanie w nietypowych warunkach i wrażliwość młodych ludzi wobec niesprawiedliwości.

Ministranci zdobyli uznanie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zdobywając Złote Lwy, nagrodę za scenariusz dla Domalewskiego, wyróżnienie za montaż dla Agnieszki Glińskiej, Nagrodę Publiczności oraz nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Film został także doceniony za granicą. Już 26 lutego widzowie Amazon Prime Video będą mogli samodzielnie przekonać się, dlaczego Ministranci zdobyli tak wiele nagród i uznanie krytyków.

Tagi:

Popkultura
film
Amazon
filmy
aktorzy
aktor
Amazon Prime Video
polski film
platforma streamingowa
Ministranci
Piotr Domalewski
Tobiasz Wajda
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112