Jeden z ważniejszych filmów ubiegłego roku już za moment na Amazon Prime Video

To jeden z ważniejszych polskich filmów ubiegłego roku.

Amazon Prime Video wprowadza do swojej oferty kolejny polski hit. Po sukcesie Domu dobrego, który podbił kina w ubiegłym roku i nadal cieszy się ogromną popularnością w streamingu, platforma szykuje premierę filmu Ministranci. Produkcja trafi na Amazon Prime Video już 26 lutego, dając widzom okazję do obejrzenia kolejnego mocnego tytułu z rodzimego podwórka.

Ministranci pojawią się na Amazon Prime Video

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Piotr Domalewski. W głównych rolach wystąpili młodzi aktorzy: Tobiasz Wajda (Filip Grabowski), Bruno Błach‑Baar (Gustaw „Gucci”), Mikołaj Juszczyk oraz Filip Juszczyk jako bracia Kurczak i Mały Kurczak. Partnerują im doświadczeni aktorzy: Kamila Urzędowska jako matka Filipa, Tomasz Schuchardt w roli księdza, Sławomir Orzechowski jako proboszcz oraz Artur Paczesny jako ojciec Dominiki.