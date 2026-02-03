40 lat temu zaczęła się nowa historia animacji. Jak Apple i Steve Jobs doprowadzili do przełomu zwanego Pixar

Dokładnie 40 lat temu rozpoczął się jeden z najważniejszych rozdziałów w historii kina animowanego. W 1986 roku Pixar stał się samodzielnym, niezależnym studiem filmowym, odcinając się od struktur Lucasfilmu i rozpoczynając drogę, która na zawsze zmieniła sposób opowiadania animowanych historii.

W 1986 roku Pixar uniezależnił się od Lucasfilm

Początki Pixara sięgają 1979 roku, gdy funkcjonował jako Graphics Group – dział zajmujący się grafiką komputerową w ramach Lucasfilm Ltd. Zespół prowadzony przez Edwina Catmulla i Alvy’ego Raya Smitha skupiał się głównie na rozwoju technologii, a nie tworzeniu pełnometrażowych filmów. Przełom nastąpił w 1986 roku, gdy dział ten został wykupiony i przekształcony w niezależne studio filmowe. Kluczową rolę odegrał Steve Jobs, który po odejściu z Apple zapewnił Pixarowi finansowe zaplecze i wiarę w to, że animacja komputerowa ma przyszłość na wielkim ekranie.