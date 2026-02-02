Nowy film z Gwiezdnych wojen złamie 50-letnią tradycję w serii. Nadchodzi nowa era Star Wars

Fani mogą przyjąć te informacje z entuzjazmem.

Uniwersum Gwiezdnych wojen szykuje się na jedną z największych zmian w swojej historii. Zapowiedziany film Star Wars: Starfighter, do którego prace na planie zakończono jeszcze pod koniec ubiegłego roku, oficjalnie zerwie z tradycją, która towarzyszy serii niemal od pół wieku. Produkcja, za którą odpowiada reżyser Shawn Levy, a której gwiazdą jest Ryan Gosling, ma opowiedzieć całkowicie nową historię, niezwiązaną z legendarnymi bohaterami sagi. Star Wars: Starfighter – żaden bohater z poprzednich filmów nie pojawi się w nowej produkcji z Gwiezdnych wojen O kierunku obranym przez twórców opowiedział scenarzysta filmu Jonathan Tropper. Według jego słów Star Wars: Starfighter nie tylko wprowadzi nowych bohaterów, ale też nie będzie opierać się na strukturach znanych z poprzednich epizodów. To sugeruje, że widzowie po raz pierwszy w kinowej odsłonie serii mogą nie zobaczą żadnych postaci z wcześniejszych filmów.

To będzie całkowicie nowa historia. Nie byliśmy związani strukturami poprzednich filmów. Najbardziej zaskakująca deklaracja dotyczy jednak obsady fabularnej. Tropper wprost przyznał, że w filmie nie pojawią się bohaterowie znani z dotychczasowych kinowych odsłon Star Wars. Jeśli zapowiedzi okażą się prawdziwe, będzie to bezprecedensowy krok w historii marki. Nie zobaczycie żadnych postaci, które pojawiły się w innych filmach. Oczywiście są elementy charakterystyczne dla Star Wars, które warto zachować, ale na więcej nie mogę sobie pozwolić.

Akcja Star Wars: Starfighter ma rozgrywać się pięć lat po wydarzeniach znanych z Gwiezdnych wojen: Skywalker. Odrodzenie. To okres, który do tej pory nie był eksplorowany przez Lucasfilm. Brak kultowych postaci, takich jak Luke Skywalker, Leia Organa, czy Han Solo, ale nawet Rey, czy Poe Damerona, może otworzyć drzwi do zupełnie nowej ery, w której ciężar opowieści spocznie wyłącznie na nowych bohaterach. Dla wielu fanów może to być odważna decyzja, ale jednocześnie szansa na prawdziwe odświeżenie marki. Star Wars przez lata często sięgało po nostalgię i znane nazwiska, nawet gdy wprowadzano nowych protagonistów. Starfighter ma szansę zrobić to, czego nie do końca udało się poprzedniej trylogii, czyli sprawić, że to nowe postacie staną się głównym magnesem dla widzów. Przypomnijmy, że Star Wars: Starfighter zadebiutuje w kinach 28 maja 2027 roku. Jeszcze w maju bieżącego roku na dużym ekranie zobaczymy film The Mandalorian & Grogu.

