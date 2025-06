Taka z One Ok Rock coveruje "Die With A Smile" Bruno Marsa i Lady Gagi. Posłuchaj pięknego nagrania nutką rockowego zacięcia

Taka Moriuchi z One Ok Rock ponownie postanowił wykonać utwór innego artysty i tym razem padło na “Die With A Smile”, które wykonują Bruno Mars i Lady Gaga. Cover ma rockowe zacięcie i wynosi utwór na jeszcze inny poziom.

Taka Moriuchi to wokalista jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie – One Ok Rock. Wokalista niejednokrotnie podejmował się coverów innych muzyków, prezentując swój wachlarz możliwości głosowych. Taka coverował już dwukrotnie Adele, z czego “Hello” stało się ogromnym viralem, a także Zayna. Muzyk wziął teraz na warsztat piosenkę wykonywaną przez Bruno Marsa i Lady Gagi. Zaznaczmy jeszcze, że nie mówimy tu o coverach wykonanych przy okazji jakiś występów na żywo, a o całkowicie profesjonalnym nagraniu studyjnym, a to już nieco inny poziom zabawy.

Taka coveruje “Die With a Smile”

One Ok Rock to japoński zespół rockowy, który zdobył popularność zarówno w Japonii, jak i na całym świecie dzięki swojemu unikalnemu stylowi łączącemu japoński rock, pop punk, emo i post-hardcore, a w późniejszych latach również wpływy alternatywnego rocka i pop rocka w stylu zachodnim. Członkami zespołu są Takahiro “Taka” Moriuchi (wokal), Toru Yamashita (gitara prowadząca), Ryota Kohama (gitara basowa) oraz Tomoya Kanki (perkusja). Początkowo One Ok Rock grali melodyjny japoński rock z wpływami emocore i punk rocka, jednak z czasem ich muzyka ewoluowała w kierunku bardziej dojrzałego alternatywnego rocka, czerpiąc inspiracje z takich zespołów jak Linkin Park, Foo Fighters, Fall Out Boy czy My Chemical Romance. Warto zaznaczyć, że One Ok Rock to jeden z niewielu japońskich zespołów, które z sukcesem przebiły się na rynki zagraniczne, a dziś nawiązują współprace z takimi twórcami jak Ed Sheeran, Linkin Park, Simple Plan i wielu innych.