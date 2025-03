One Ok Rock wraca do Polski. Koncert już w październiku

Japoński zespół One Ok Rock ponownie zagra w Polsce, promując swój najnowszy album Detox. Ostatni raz grali w Warszawie w 2019 roku.

One Ok Rock już od dwudziestu lat łączy muzykę rockową, alternatywną oraz elementy popu, zdobywając ogromną popularność zarówno w Japonii, jak i na świecie. Ich kariera rozpoczęła się w 2005 roku, a szybko zdobyta sława pozwoliła im występować na największych arenach, w tym w legendarnym Nippon Budokan. One Ok Rock wraca do Polski i zagra w Warszawie Dzięki międzynarodowemu kontraktowi zespół rozpoczął światową ekspansję, podbijając sceny w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie. W 2022 roku ukazał się ich album Luxury Disease, po którym One Ok Rock wyruszyli w duże trasy koncertowe, występując m.in. jako support Muse, The Smashing Pumpkins, Eda Sheerana, a w czerwcu zagrają u boku Linkin Park w Paryżu. Z tymi ostatnimi, wspólnie mieli zagrać już w 2017 roku, ale śmierć Chestera Benningtona zmieniła plany. Wokalista One Ok Rock, Taka Moriuchi, zaśpiewał jednak utwór Somewhere I Belong na koncercie ku pamięci Benningtona.

W ubiegłym roku ich japońska trasa przyciągnęła aż 190 000 fanów. Co ciekawe, chłopaki z One Ok Rock lubią gry nawiązali współpracę z twórcami Sonic Frontiers, użyczając im piosenkę Vandalize do promocji gry. 21 lutego 2025 roku premierę miał nowy album One Ok Rock, zatytułowany Detox. Nad jego produkcją pracowali uznani twórcy, tacy jak Rob Cavallo, Dan Lancaster i Pete Nappi, którzy mają na koncie współpracę z największymi gwiazdami światowej sceny muzycznej. Na nowej płycie zespół wrócił do mocniejszych brzmień, ale mimo to, całość kompozycji brzmi bardzo dojrzale i przemyślanie.

Dla fanów dobrego rocka, mamy świetną informację, bowiem w ramach promocji nowej płyty oraz obchodów dwudziestolecia kariery, One Ok Rock wyruszają w trasę, a jej częścią będzie koncert w Warszawie, który odbędzie się 27 października. Koncert odbędzie się w hali COS Torwar, a suportem japońskiej ekipy będzie Paledusk. Przedsprzedaż biletów wystartuje w piątek, 21 marca o godzinie 10:00. Bilety będą dostępne w sprzedaży na: winiarybookings.pl

Ticketmaster Jeśli chcecie poznać bliżej One Ok Rock to polecam zobaczyć dokument o zespole w serwisie Netflix – Flip a Coin. Widzimy się na koncercie?