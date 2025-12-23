Chris Rea nie żyje. Autor słynnego Driving Home for Christmas miał 74 lata

Chris Rea, brytyjski piosenkarz, najbardziej znany z kultowego tworu Driving Home for Christmas oraz przeboju Fool (If You Think It’s Over), zmarł w wieku 74 lat.
Informację o śmierci muzyka potwierdziła w poniedziałek rodzina artysty. Jak przekazano w oświadczeniu cytowanym przez Press Association i Associated Press, Chris Rea odszedł w szpitalu po krótkiej chorobie.
Kariera Chrisa Rei trwała ponad pięć dekad. Artysta stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów brytyjskiego rocka i bluesa, znanym z charakterystycznej, chropowatej barwy głosu oraz stylu gry na gitarze “slide”. Chris Rea urodził się w 1951 roku w Middlesbrough w północnej Anglii. Międzynarodowy przełom przyniósł mu pod koniec lat 70. utwór Fool (If You Think It’s Over), który zdobył nominację do nagrody Grammy i znalazł się w pierwszej dwudziestce listy Billboard Hot 100. Z czasem artysta wypracował unikalne brzmienie łączące rock, blues, pop i soul, trafiające do słuchaczy daleko poza Wielką Brytanią.
W trakcie kariery Rea wydał 25 albumów studyjnych i sprzedał ponad 40 milionów płyt na całym świecie. Płyty takie jak The Road to Hell oraz Auberge zajmowały pierwsze miejsca na brytyjskich listach przebojów i ugruntowały jego pozycję jako jednego z filarów brytyjskiej sceny rockowej. Choć jego dorobek obejmuje wiele znanych utworów, to właśnie Driving Home for Christmas stało się z czasem fenomenem kulturowym. Piosenka regularnie wraca na listy przebojów każdego roku i należy do najbardziej rozpoznawalnych świątecznych utworów w Wielkiej Brytanii i całej Europie.
W późniejszych latach artysta coraz mocniej zwracał się ku bluesowi i nie przestawał nagrywać oraz występować mimo poważnych problemów zdrowotnych, w tym walki z nowotworem i udaru. Jego determinacja i wytrwałość przyniosły mu ogromny szacunek zarówno wśród fanów, jak i innych muzyków. Poza muzyką Chris Rea był znany z pasji do sportów motorowych, które często inspirowały jego twórczość wizualną oraz tematykę albumów. Pozostawił żonę Joan oraz dwie córki. Jego śmierć przypada na okres świąteczny, czyli czas, gdy Driving Home for Christmas tradycyjnie zyskuje na popularności.
