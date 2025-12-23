Zaloguj się lub Zarejestruj

Chris Rea nie żyje. Autor słynnego Driving Home for Christmas miał 74 lata

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/23 12:00
0
0

Chris Rea, brytyjski piosenkarz, najbardziej znany z kultowego tworu Driving Home for Christmas oraz przeboju Fool (If You Think It’s Over), zmarł w wieku 74 lat.

Informację o śmierci muzyka potwierdziła w poniedziałek rodzina artysty. Jak przekazano w oświadczeniu cytowanym przez Press Association i Associated Press, Chris Rea odszedł w szpitalu po krótkiej chorobie.

Chris Rea
Chris Rea

Zmarł muzyk Chris Rea

Kariera Chrisa Rei trwała ponad pięć dekad. Artysta stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów brytyjskiego rocka i bluesa, znanym z charakterystycznej, chropowatej barwy głosu oraz stylu gry na gitarze “slide”. Chris Rea urodził się w 1951 roku w Middlesbrough w północnej Anglii. Międzynarodowy przełom przyniósł mu pod koniec lat 70. utwór Fool (If You Think It’s Over), który zdobył nominację do nagrody Grammy i znalazł się w pierwszej dwudziestce listy Billboard Hot 100. Z czasem artysta wypracował unikalne brzmienie łączące rock, blues, pop i soul, trafiające do słuchaczy daleko poza Wielką Brytanią.

W trakcie kariery Rea wydał 25 albumów studyjnych i sprzedał ponad 40 milionów płyt na całym świecie. Płyty takie jak The Road to Hell oraz Auberge zajmowały pierwsze miejsca na brytyjskich listach przebojów i ugruntowały jego pozycję jako jednego z filarów brytyjskiej sceny rockowej. Choć jego dorobek obejmuje wiele znanych utworów, to właśnie Driving Home for Christmas stało się z czasem fenomenem kulturowym. Piosenka regularnie wraca na listy przebojów każdego roku i należy do najbardziej rozpoznawalnych świątecznych utworów w Wielkiej Brytanii i całej Europie.

GramTV przedstawia:

W późniejszych latach artysta coraz mocniej zwracał się ku bluesowi i nie przestawał nagrywać oraz występować mimo poważnych problemów zdrowotnych, w tym walki z nowotworem i udaru. Jego determinacja i wytrwałość przyniosły mu ogromny szacunek zarówno wśród fanów, jak i innych muzyków. Poza muzyką Chris Rea był znany z pasji do sportów motorowych, które często inspirowały jego twórczość wizualną oraz tematykę albumów. Pozostawił żonę Joan oraz dwie córki. Jego śmierć przypada na okres świąteczny, czyli czas, gdy Driving Home for Christmas tradycyjnie zyskuje na popularności.

Źródło:https://screenrant.com/chris-rea-driving-home-for-christmas-singer-dies-at-74/

Tagi:

Muzyka
muzyka
śmierć
nekrolog
muzyka rockowa
muzyka popowa
gitarzysta
muzyk
muzyka bluesowa
Chris Rea
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112