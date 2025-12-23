Chris Rea nie żyje. Autor słynnego Driving Home for Christmas miał 74 lata

Informację o śmierci muzyka potwierdziła w poniedziałek rodzina artysty. Jak przekazano w oświadczeniu cytowanym przez Press Association i Associated Press, Chris Rea odszedł w szpitalu po krótkiej chorobie.

Zmarł muzyk Chris Rea

Kariera Chrisa Rei trwała ponad pięć dekad. Artysta stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów brytyjskiego rocka i bluesa, znanym z charakterystycznej, chropowatej barwy głosu oraz stylu gry na gitarze “slide”. Chris Rea urodził się w 1951 roku w Middlesbrough w północnej Anglii. Międzynarodowy przełom przyniósł mu pod koniec lat 70. utwór Fool (If You Think It’s Over), który zdobył nominację do nagrody Grammy i znalazł się w pierwszej dwudziestce listy Billboard Hot 100. Z czasem artysta wypracował unikalne brzmienie łączące rock, blues, pop i soul, trafiające do słuchaczy daleko poza Wielką Brytanią.