One Ok Rock prezentuje teledysk do „C.U.R.I.O.S.I.T.Y.”. Zarówno utwór jak i wideo to eksplodujący wulkan szalonej energii

Japońska rockowa supergrupa One Ok Rock opublikowała właśnie oficjalny teledysk do utworu „C.U.R.I.O.S.I.T.Y.” z gościnnym udziałem Paledusk oraz Chico Carlito.

„C.U.R.I.O.S.I.T.Y.” to kolejna mocna odsłona najnowszego, jedenastego już albumu studyjnego One Ok Rock, zatytułowanego Detox, który szturmem podbił japońską listę Rock Albums, debiutując na pierwszym miejscu. Prawdopodobnie jest to również jeden z najostrzejszych utworów grupy w ich bogatej historii. Nowy teledysk One Ok Rock Album Detox to efekt współpracy z czołowymi producentami światowej sceny muzycznej, w tym trzykrotnym laureatem Grammy Robem Cavallo (znanym z pracy z Green Day, Linkin Park czy My Chemical Romance), nominowanym do Grammy Danem Lancasterem (Bring Me The Horizon, Blink-182) oraz Pete’em Nappi (GAYLE, Jonas Brothers). Krążek zawiera także takie przeboje jak „Delusion:All”, „Dystopia”, „+Matter” czy „Tropical Therapy”, których teledyski zgromadziły już łącznie ponad 20 milionów wyświetleń na oficjalnym kanale zespołu na YouTube.

W 2025 roku One Ok Rock świętuje 20-lecie działalności i obecnie znajduje się w trakcie imponującej, światowej trasy koncertowej Detox World Tour. Po zakończeniu części południowoamerykańskiej, zespół wkrótce rozpocznie koncerty w Ameryce Północnej — startując 13 maja w Vancouver (Kanada) w hali Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre. Szczególnym wydarzeniem będą dwa wieczory w legendarnej Greek Theater w Los Angeles, które zaplanowano na 18 i 19 maja. W roli supportu wystąpi zespół Stand Atlantic. Lato przyniesie jeszcze jeden ważny moment w karierze zespołu, bowiem One Ok Rock wystąpi jako support przed swoimi wieloletnimi przyjaciółmi z Linkin Park na ich koncercie na Stade de France w Paryżu (11 lipca). Następnie grupa powróci do Japonii, gdzie odbędzie własną stadionową trasę koncertową.

GramTV przedstawia:

Jesienią z kolei rusza europejska odsłona trasy Detox, która rozpocznie się 6 października koncertem w madryckim Palacio Vistalegre. W planach są występy w kultowych miejscach, między innymi Accor Arena w Paryżu (10 października) czy The O2 w Londynie (15 października). Będą to największe koncerty One Ok Rock w Europie i Wielkiej Brytanii w historii. W ramach tej 16-miastowej trasy zespół wspierać będzie Paledusk, czyli współtwórcy utworu „C.U.R.I.O.S.I.T.Y.”. Dla nas najważniejszą informacją jest jednak fakt, iż grupa One Ok Rock zawita także do Polski po kilkuletniej przerwie. Koncert odbędzie się 27 października w Warszawie. Poniżej możecie zobaczyć nowy teledysk zespołu One Ok Rock, do potężnego i szalonego „C.U.R.I.O.S.I.T.Y.”: