Prawie 25 lat po premierze ten kawałek nadal rządzi. To najczęściej streamowany utwór w 2025 roku

Końcówka roku to jak zawsze okres podsumowań. Billboard z powodzeniem zajmuje się tematem w temacie muzyki i właśnie ujawnił zaskakujące dane. Pomimo upływu lat, kultowy utwór In The End zespołu Linkin Park był najczęściej streamowanym w kategorii hard rock w 2025 roku. To o tyle ciekawe, że piosenka ma już prawie 25 lat, a mimo to nadal cieszy się gigantyczną popularnością.

In The End nadal na topie

Jak poinformował serwis Billboard, analiza zestawienia Hard Rock Streaming Songs jasno pokazuje, że In The End było bezapelacyjnie najchętniej odtwarzanym hard rockowym numerem w Stanach Zjednoczonych w bieżącym roku. Ten utwór to zdecydowanie jeden z najbardziej popularnych kawałków w dorobku Linkin Park. To właśnie od tego utworu na początku XXI wieku rozpoczęła się globalna kariera zespołu, który na trwałe zapisał się w historii nowoczesnego rocka i nu-metalu.