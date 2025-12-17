Prawie 25 lat po premierze ten kawałek nadal rządzi. To najczęściej streamowany utwór w 2025 roku

Linkin Park z najczęściej streamowanym hard rockowym utworem 2025 roku!
Końcówka roku to jak zawsze okres podsumowań. Billboard z powodzeniem zajmuje się tematem w temacie muzyki i właśnie ujawnił zaskakujące dane. Pomimo upływu lat, kultowy utwór In The End zespołu Linkin Park był najczęściej streamowanym w kategorii hard rock w 2025 roku. To o tyle ciekawe, że piosenka ma już prawie 25 lat, a mimo to nadal cieszy się gigantyczną popularnością.
In The End nadal na topie
Jak poinformował serwis Billboard, analiza zestawienia Hard Rock Streaming Songs jasno pokazuje, że In The End było bezapelacyjnie najchętniej odtwarzanym hard rockowym numerem w Stanach Zjednoczonych w bieżącym roku. Ten utwór to zdecydowanie jeden z najbardziej popularnych kawałków w dorobku Linkin Park. To właśnie od tego utworu na początku XXI wieku rozpoczęła się globalna kariera zespołu, który na trwałe zapisał się w historii nowoczesnego rocka i nu-metalu.
Według danych Billboardu, w 2025 roku In the End spędziło aż 19 tygodni na liście Hard Rock Streaming Songs, co jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich utworów, które w mijających miesiącach pojawiały się w tym zestawieniu. Co więcej, ten kultowy utwór przekroczył grubo ponad 2 miliardy odtworzeń! Taki rezultat może zaskakiwać, zwłaszcza że pod koniec 2024 roku ukazał się album “From Zero”, czyli pierwsze wydawnictwo Linkin Park po reaktywacji zespołu i zarazem debiut z Emily Armstrong w roli wokalistki formacji.
GramTV przedstawia:
Dane streamingowe pokazują jednak wyraźnie, że nawet w obliczu nowych materiałów słuchacze wciąż masowo wracają do najbardziej ikonicznych utworów zespołu. In the End po raz kolejny udowadnia swoją ponadczasowość i status jednego z najważniejszych hard rockowych singli XXI wieku. Rok 2025 dobitnie pokazuje, że w świecie rocka i metalu klasyka wciąż ma ogromną siłę, często znacznie większą niż najnowsze premiery.
Czy wy też wracacie do największych hitów Linkin Park?
