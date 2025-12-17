Szykuje się coś wielkiego. Trent Reznor potwierdza, że Nine Inch Nails pracują nad nową muzyką

Trent Reznor potwierdził, że wraz z Atticusem Rossem intensywnie pracują nad nowym materiałem Nine Inch Nails, a dalszy rozwój zespołu stał się dla nich absolutnym priorytetem.

Kilka miesięcy temu duet powrócił z imponującą ścieżką dźwiękową do filmu TRON: Ares. Był to pierwszy w historii pełnoprawny soundtrack filmowy wydany pod szyldem Nine Inch Nails i jak się okazuje także moment przełomowy dla przyszłości zespołu. Reznor sugeruje, że po tym projekcie zapalony został lont, który ponownie uruchomił twórczą energię Nine Inch Nails.

Nine Inch Nails pracuje nad nowym albumem

W nowym wywiadzie dla magazynu Consequence, przy okazji odebrania przez Nine Inch Nails nagrody dla najlepszego zespołu koncertowego roku, Reznor zdradził, że prace nad nową muzyką są już w toku: