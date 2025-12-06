Zaloguj się lub Zarejestruj

Guns N’ Roses prezentują dwa nowe utwór. Posłuchajcie Nothin’ i Atlas

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/06 12:00
0
0

Czekaliście na nową muzykę od Guns N’ Roses? Zespół wypuścił dwa nowe single!

Po dwóch latach przerwy Guns N’ Roses wypuścili dwa świeże nagrania, którymi są Nothin’ oraz Atlas. Co ciekawe, oba nowe utwory nie do końca są… nowe. Single mają swoje korzenie w sesjach do albumu Chinese Democracy z 2008 roku.

Guns N’ Roses
Guns N’ Roses

Guns N’ Roses wypuszczają dwa nowe single

Nothin’ łączy charakterystyczne brzmienia dawnego Guns N’ Roses z nowocześniejszymi akcentami. Utwór zaczyna się spokojnie z delikatnymi partiami klawiszy i melancholijnym wokalem Axla Rose’a, po czym przechodzi w pełnokrwistą power balladę z potężnym refrenem i bluesową solówką autorstwa Slasha. Atlas z kolei czerpie pełnymi garściami z brzmień alternatywnych lat 90. Dominują tu energiczna gitara, napędzający rytm sekcji perkusyjno-basowej oraz kolejny potężny refren.

Od 12 grudnia oba single będzie można zamówić w wersjach fizycznych na winylu 7 cali, w kasecie dostępnej wyłącznie w sklepie zespołu oraz na japońskim wydaniu SHM-CD. Premiera Nothin’ i Atlas zwiększa liczbę utworów wydanych po reaktywacji składu do sześciu. Wcześniej zespół opublikował:

  • The General w 2023
  • Perhaps w 2023
  • Hard Skool w 2021
  • Absurd w 2021

We wszystkich nagraniach uczestniczy klasyczne trio, czyli Axl Rose, Slash oraz Duff McKagan.

Fani mogą spodziewać się, że Nothin’ i Atlas trafią na setlisty podczas północnoamerykańskiej trasy zespołu w 2026 roku, która potrwa od lipca do września. W komunikacie prasowym zapowiedziano, że dołączą one do The General i Perhaps jako ważne uzupełnienie zestawu klasyków i rzadziej granych utworów z wczesnego katalogu Guns N’ Roses.

GramTV przedstawia:

Pomimo rosnącej liczby pojedynczych singli, nie wiadomo czy zespół planuje wydać pełnoprawny album. Choć materiału ma być sporo, według wypowiedzi Guitar World gitarzysta Slash podkreśla, że z Guns N’ Roses nigdy nie da się niczego zaplanować z wyprzedzeniem:

Mamy już tyle materiału, że potrzeba jedynie dyscypliny, aby usiąść i się w to zagłębić. Ale z Gunsami z mojego doświadczenia, nigdy nie można planować. Za każdym razem, gdy próbujemy wyznaczyć konkretny czas na coś, wszystko się rozpada.

Źródło:https://ultimateclassicrock.com/guns-n-roses-nothin-listen/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

