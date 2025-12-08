Wielka zapowiedź z Gwiezdnych wojen na The Game Awards. To może być KOTOR Remake

Według najnowszych doniesień w przyszłym tygodniu możemy doczekać się zapowiedzi gry w uniwersum Gwiezdnych wojen. Źródłem spekulacji jest insider Kurakasis, który twierdzi, że prezentacja projektu odbędzie się już w najbliższym czasie, co automatycznie kieruje uwagę fanów na The Game Awards. Niedługo później ten sam scooper przyznał, że tytuł gry kończy się słowami The Old Republic.

Tym samym Kurakasis zasugerował, że po wielu latach ciszy na tegorocznym The Game Awars w końcu zobaczymy Star Wars: Knights of the Old Republic Remake przygotowywane przez Saber Interactive.

Oczywiście może być to zupełnie nowa gra rozgrywająca się w erze Starej Republiki, tworzona przez innego dewelopera. Ale szansa na to są raczej niewielkie, podobnie jak na Star Wars: Knights of the Old Republic 3, które może zostać zapowiedziane, ale raczej dopiero za kilka lat, gdy na rynku pojawi się już remake pierwszej części.

Insider już wcześniej podkreślił, że nowa gra z Gwiezdnych wojen nie ma związku z dwoma innymi grami ogłoszonymi wcześniej, czyli Star Wars: Zero Company oraz Star Wars: Eclipse. Oba projekty pozostają w produkcji, ale nie są tym, o czym aktualnie mówią przecieki.