Wielka zapowiedź z Gwiezdnych wojen na The Game Awards. To może być KOTOR Remake

Radosław Krajewski
2025/12/08 10:00
Jeden z insiderów przyznał, że fani Knights of the Old Republic powinni oglądać TGA.

Według najnowszych doniesień w przyszłym tygodniu możemy doczekać się zapowiedzi gry w uniwersum Gwiezdnych wojen. Źródłem spekulacji jest insider Kurakasis, który twierdzi, że prezentacja projektu odbędzie się już w najbliższym czasie, co automatycznie kieruje uwagę fanów na The Game Awards. Niedługo później ten sam scooper przyznał, że tytuł gry kończy się słowami The Old Republic.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake z nowym zwiastunem na The Game Awards?

Tytuł tej gry kończy się słowami The Old Republic.

Tym samym Kurakasis zasugerował, że po wielu latach ciszy na tegorocznym The Game Awars w końcu zobaczymy Star Wars: Knights of the Old Republic Remake przygotowywane przez Saber Interactive.

Oczywiście może być to zupełnie nowa gra rozgrywająca się w erze Starej Republiki, tworzona przez innego dewelopera. Ale szansa na to są raczej niewielkie, podobnie jak na Star Wars: Knights of the Old Republic 3, które może zostać zapowiedziane, ale raczej dopiero za kilka lat, gdy na rynku pojawi się już remake pierwszej części.

Insider już wcześniej podkreślił, że nowa gra z Gwiezdnych wojen nie ma związku z dwoma innymi grami ogłoszonymi wcześniej, czyli Star Wars: Zero Company oraz Star Wars: Eclipse. Oba projekty pozostają w produkcji, ale nie są tym, o czym aktualnie mówią przecieki.

News
Star Wars
Star Wars: Knights of the Old Republic
Star Wars: Knights of the Old Republic Remake
Saber Interactive
The Game Awards
The Game Awards 2025
RPG
Komentarze
2
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:14

Jak robi to Saber to może być warte uwagi. Pytanie też jak wyglądają kwestie licencji, bo skoro jej właścicielem jest Disney który pcha te swoje {niecenzuralne słowo}, to może to być Old Republic w wersji Disney Star Wars.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:11

O ile jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz to zawsze istnieje szansa że jest to jakaś większa aktualizacja do MMO Star Wars: The Old Republic (SWTOR) albo jakaś inna gra w tym okresie.




