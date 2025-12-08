Fanowskie Opowieści o Wiedźminie z dużą aktualizacją. Projekt na silniku Dzikiego Gonu zachwyca rozmachem

Nowa wersja modyfikacji do Wiedźmina 3 jest już dostępna do pobrania.

Twórca ambitnego moda The Last Wish Project, który ma za zadanie przenieść wiedźmińskie opowieści do Wiedźmina 3: Dziki Gon, przypomnieli o swoim projekcie, wypuszczając nową wersję alpha swojej produkcji. Wraz z kolejnymi screenami, prezentującymi projekt, potwierdzono również, że gra doczekała się zupełnie nowego dubbingu w języku polskim i angielskim. Tym razem nie jest to wynik prac sztucznej inteligencji, ale zupełnie oryginalny dubbing z wykorzystaniem aktorów głosowych. Wiedźmin 3 - The Last Wish Project z nową wersją, oferującą polski i angielski dubbing Inicjatywa zapowiedziana kilka miesięcy temu już teraz oferuje pierwszą grywalną historię. Co ważne, wykorzystano w niej nagrania prawdziwych aktorów. To rezultat krytyki, jaka spadła wcześniej na użycie sztucznych głosów, a także efekt dużej mobilizacji fanów, którzy postanowili wspomóc twórcę.

Projekt The Last Wish jest niekomercyjnym przeniesieniem oryginalnej książki Sapkowskiego, tworzoną z pełnym oddaniem materiałowi źródłowemu. Wersja alfa opowiadania Mniejsze zło jest dostępna na stronie. Aktualizacja wersji alfa wprowadza nową edycję dubbingu, w której głosy generowane przez AI zostały zastąpione prawdziwymi, utalentowanymi aktorami. Stało się to możliwe dzięki waszemu wsparciu. Teraz dostępne w oryginalnym dubbingu angielskim oraz w dubbingu polskim. Pierwsza z adaptacji, czyli Mniejsze zło, służy jako wizytówka całej inicjatywy. Twórca projektu od miesięcy pracuje nad jak najwierniejszym odwzorowaniem opowiadań, które zapoczątkowały wiedźmiński fenomen. Jednocześnie regularnie angażuje społeczność, a ta odwdzięcza się nie tylko opiniami, ale także realną pomocą przy tworzeniu kolejnych elementów modyfikacji.

GramTV przedstawia:

Nie oznacza to, że rozwój projektu zatrzyma się na jednym opowiadaniu. Do sieci trafiają kolejne screeny prezentujące następne etapy prac. Wszystko wskazuje na to, że kolejną dużą premierą będzie Wiedźmin, opowieść uznawana za jedną z najbardziej kultowych historii o Geralcie. Już teraz można jak prezentują się ulicy Wyzmiy, zauważyć różnice względem tego, co znamy z pierwszej gry CD Projekt Red, a także pałac króla Foltesta i graficzną wizualizację trudnych narodzin Addy. Wszystkie te screeny zobaczycie w osobnym wątku na Reddicie. Jeśli chcecie sprawdzić Mniejsze zło samodzielnie, to możecie pobrać The Last Wish Project zarówno z Nexus Mods, jak i z oficjalnej strony. Autor zachęca też do śledzenia dalszego rozwoju poprzez Discorda oraz do wsparcia finansowego na Patreonie, co pozwoli mu szybciej realizować kolejne rozdziały tej ambitnej interpretacji wiedźmińskich opowiadań.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.