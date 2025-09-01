Zaloguj się lub Zarejestruj

The Blood of Dawnwalker nie powtórzy błędu Cyberpunka 2077 – zapewnia reżyser gry

Radosław Krajewski
2025/09/01 09:00
Konrad Tomaszkiewicz doskonale zdaje sobie sprawę z jednego z problemów gry CD Projekt Red, dlatego przy swojej produkcji nie chce go popełniać.

Historia Cyberpunka 2077 to jedna z najbardziej niezwykłych opowieści w historii gier. Produkcja CD Projekt Red, zapowiadana jako przełomowa wizja neonowej dystopii, na premierę nie spełniła oczekiwań i zmagała się z wieloma problemami technicznymi. Pięć lat później, po serii poprawek i świetnym dodatku fabularnym, tytuł doczekał się spektakularnej rehabilitacji i dziś jest wymieniany wśród najlepszych RPG-ów ostatnich lat.

The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker – Rebel Wolves nie jest wielką firmą i ma być to klucz do sukcesu ich debiutanckiej gry

Za kulisami wszystkich wydarzeń związanych z Cyberpunkiem znajdował się Konrad Tomaszkiewicz, wówczas dyrektor projektowy gry. Deweloper odszedł jednak z CD Projekt Red w 2019 roku, tuż przed premierą, mając już na koncie rolę reżysera Wiedźmina 3 oraz udział w produkcji wcześniejszych odsłon serii. Dziś Tomaszkiewicz stoi na czele studia Rebel Wolves i pracuje nad nowym projektem, The Blood of Dawnwalker, mrocznym RPG fantasy osadzonym w Karpatach opanowanych przez brutalne wampiry.

Podczas gamescomu 2025 deweloper opowiedział o tym, jakie doświadczenia wyniósł ze swojej 17-letniej pracy w CDPR.

Jestem wdzięczny CD Projekt Red, ponieważ dali mi możliwość rozwoju jako twórcy. Nauczyliśmy się wiele i w Rebel Wolves robimy sporo rzeczy inaczej – powiedział Tomaszkiewicz.

Jak podkreśla, kluczową lekcją było zrozumienie, że mniejsze zespoły mogą działać sprawniej i skuteczniej.

Na przykład nie chcemy być dużą firmą, chcemy być średnią. Pamiętam, kiedy pracowałem nad drugim i trzecim Wiedźminem, że byłem częścią mniejszego zespołu, którego członkowie dobrze się znali. Teraz, kiedy pracuję z moim zespołem, działam w ten sam sposób. Nie siedzę w biurze, czekając na materiały do oceny, tylko razem z nimi tworzę zadania i wrogów. Dzięki temu szybko widzę, w jakim kierunku zmierza gra – wyjaśnia.

GramTV przedstawia:

Twórca przyznaje jednocześnie, że nie uważa dużych firm za złe, ale wskazuje na trudności związane z ich strukturą.

Nie mówię, że wielkie studia się mylą, ale to trudniejsze. Kiedy masz 500 osób, jak w przypadku Cyberpunka, bardzo trudno jest się ze wszystkimi komunikować i propagować jedną wizję. Trudno też dostrzec postępy i kierunek, w którym zmierza projekt. To, co robimy w Rebel Wolves, jest nowe, świeże i rozwijamy grę na własnych zasadach – podkreśla Tomaszkiewicz.

Przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker ukaże się na rynku w 2026 roku. Gra zostanie wydana na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/cyberpunk-2077/design-director-interview

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 10:19

PR "czego to oni nie robią lepiej" wychodzi w przypadku Larian, którzy mają za sobą gigantyczny sukces wydawniczy. Rebel Wolves go nie mają (oby jeszcze). Także porównywanie się cały czas do CDPR zaczyna być lekko żenujące. Czy mają rację, czas pokaże, ale póki co więcej pokory, bo to buńczuczne mówienie, że wszyscy wokół robią gry źle, tylko oni robią dobrze przypomina mi przedpremierowe chwalenie przez aktorów Hollywood filmów w których grali. Jeszcze kilka takich wypowiedzi i zamiast oczekiwać na preorder zacznę oczekiwać na przecenę za 5-6 lat.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:03

"Nie mówię, że wielkie studia się mylą, ale to trudniejsze. Kiedy masz 500 osób, jak w przypadku Cyberpunka, bardzo trudno jest się ze wszystkimi komunikować i propagować jedną wizję. Trudno też dostrzec postępy i kierunek, w którym zmierza projekt." - w sumie gość w dosyć subtelny sposób opisał coś co myślę wielu ludzi na tym etapie już wie o korpo produkujących gry AAA :)

Mam czutkę że ta gra mocno namiesza, może być nawet sukces na miarę Clair Obscur o ile tego nie spartolą. Ludzie teraz chcą wspierać takie gry żeby pokazać środkowy palec dużym wydawcom, więc jak zrobią solidną (technicznie) grę z pomysłem to wróżę im sukces. Patrząc na gameplay to naprawdę wygląda dobrze.




