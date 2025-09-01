The Blood of Dawnwalker nie powtórzy błędu Cyberpunka 2077 – zapewnia reżyser gry

Konrad Tomaszkiewicz doskonale zdaje sobie sprawę z jednego z problemów gry CD Projekt Red, dlatego przy swojej produkcji nie chce go popełniać.

Historia Cyberpunka 2077 to jedna z najbardziej niezwykłych opowieści w historii gier. Produkcja CD Projekt Red, zapowiadana jako przełomowa wizja neonowej dystopii, na premierę nie spełniła oczekiwań i zmagała się z wieloma problemami technicznymi. Pięć lat później, po serii poprawek i świetnym dodatku fabularnym, tytuł doczekał się spektakularnej rehabilitacji i dziś jest wymieniany wśród najlepszych RPG-ów ostatnich lat.

The Blood of Dawnwalker – Rebel Wolves nie jest wielką firmą i ma być to klucz do sukcesu ich debiutanckiej gry

Za kulisami wszystkich wydarzeń związanych z Cyberpunkiem znajdował się Konrad Tomaszkiewicz, wówczas dyrektor projektowy gry. Deweloper odszedł jednak z CD Projekt Red w 2019 roku, tuż przed premierą, mając już na koncie rolę reżysera Wiedźmina 3 oraz udział w produkcji wcześniejszych odsłon serii. Dziś Tomaszkiewicz stoi na czele studia Rebel Wolves i pracuje nad nowym projektem, The Blood of Dawnwalker, mrocznym RPG fantasy osadzonym w Karpatach opanowanych przez brutalne wampiry.