The Blood of Dawnwalker nie powtórzy błędu Cyberpunka 2077 – zapewnia reżyser gry

Konrad Tomaszkiewicz doskonale zdaje sobie sprawę z jednego z problemów gry CD Projekt Red, dlatego przy swojej produkcji nie chce go popełniać.
Historia Cyberpunka 2077 to jedna z najbardziej niezwykłych opowieści w historii gier. Produkcja CD Projekt Red, zapowiadana jako przełomowa wizja neonowej dystopii, na premierę nie spełniła oczekiwań i zmagała się z wieloma problemami technicznymi. Pięć lat później, po serii poprawek i świetnym dodatku fabularnym, tytuł doczekał się spektakularnej rehabilitacji i dziś jest wymieniany wśród najlepszych RPG-ów ostatnich lat.
The Blood of Dawnwalker – Rebel Wolves nie jest wielką firmą i ma być to klucz do sukcesu ich debiutanckiej gry
Za kulisami wszystkich wydarzeń związanych z Cyberpunkiem znajdował się Konrad Tomaszkiewicz, wówczas dyrektor projektowy gry. Deweloper odszedł jednak z CD Projekt Red w 2019 roku, tuż przed premierą, mając już na koncie rolę reżysera Wiedźmina 3 oraz udział w produkcji wcześniejszych odsłon serii. Dziś Tomaszkiewicz stoi na czele studia Rebel Wolves i pracuje nad nowym projektem, The Blood of Dawnwalker, mrocznym RPG fantasy osadzonym w Karpatach opanowanych przez brutalne wampiry.
Podczas gamescomu 2025 deweloper opowiedział o tym, jakie doświadczenia wyniósł ze swojej 17-letniej pracy w CDPR.
Jestem wdzięczny CD Projekt Red, ponieważ dali mi możliwość rozwoju jako twórcy. Nauczyliśmy się wiele i w Rebel Wolves robimy sporo rzeczy inaczej – powiedział Tomaszkiewicz.
Jak podkreśla, kluczową lekcją było zrozumienie, że mniejsze zespoły mogą działać sprawniej i skuteczniej.
Na przykład nie chcemy być dużą firmą, chcemy być średnią. Pamiętam, kiedy pracowałem nad drugim i trzecim Wiedźminem, że byłem częścią mniejszego zespołu, którego członkowie dobrze się znali. Teraz, kiedy pracuję z moim zespołem, działam w ten sam sposób. Nie siedzę w biurze, czekając na materiały do oceny, tylko razem z nimi tworzę zadania i wrogów. Dzięki temu szybko widzę, w jakim kierunku zmierza gra – wyjaśnia.
Twórca przyznaje jednocześnie, że nie uważa dużych firm za złe, ale wskazuje na trudności związane z ich strukturą.
Nie mówię, że wielkie studia się mylą, ale to trudniejsze. Kiedy masz 500 osób, jak w przypadku Cyberpunka, bardzo trudno jest się ze wszystkimi komunikować i propagować jedną wizję. Trudno też dostrzec postępy i kierunek, w którym zmierza projekt. To, co robimy w Rebel Wolves, jest nowe, świeże i rozwijamy grę na własnych zasadach – podkreśla Tomaszkiewicz.
Przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalkerukaże się na rynku w 2026 roku. Gra zostanie wydana na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.