Tak powstał jeden z najbardziej niepokojących potworów w nowym Resident Evil. Aktorka zdradziła kulisy

Nietypowa metoda pomogła stworzyć charakterystyczne dźwięki postaci z Requiem.

Gracze Resident Evil Requiem z pewnością kojarzą jedną z najbardziej niepokojących postaci w grze – tajemniczą “Dziewczynkę”, która ściga bohaterkę w mrocznych lokacjach. Okazuje się, że za jej przerażającym brzmieniem stoi dość nietypowa metoda pracy aktorskiej. Tak powstał jeden z najbardziej niepokojących potworów w nowym Resident Evil Delanie Nicole Gill, która użyczyła głosu tej postaci, zdradziła podczas panelu na MegaCon Orlando 2026, jak wyglądały kulisy nagrań. Aby uzyskać odpowiednie, „bulgoczące” i klikające dźwięki, aktorka sięgnęła po… duże ilości mleka. To rozwiązanie miało pomóc w uzyskaniu bardziej organicznego i niepokojącego efektu dźwiękowego.

Jak wyjaśniła, podczas dwóch czterogodzinnych sesji nagraniowych wypiła nawet kilka litrów krowiego napoju. Powód? Miało to zmienić konsystencję śliny i uzyskać bardziej naturalne, niepokojące efekty dźwiękowe. Było to na tyle intensywne doświadczenie, że – jak przyznała – musiała zabezpieczać się ręcznikiem podczas pracy w studiu. Nagrania wymagały od niej nie tylko zaangażowania, ale też fizycznej wytrzymałości.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










