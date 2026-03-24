Tak powstał jeden z najbardziej niepokojących potworów w nowym Resident Evil. Aktorka zdradziła kulisy

Nietypowa metoda pomogła stworzyć charakterystyczne dźwięki postaci z Requiem.
Gracze Resident Evil Requiem z pewnością kojarzą jedną z najbardziej niepokojących postaci w grze – tajemniczą “Dziewczynkę”, która ściga bohaterkę w mrocznych lokacjach. Okazuje się, że za jej przerażającym brzmieniem stoi dość nietypowa metoda pracy aktorskiej.
Tak powstał jeden z najbardziej niepokojących potworów w nowym Resident Evil
Delanie Nicole Gill, która użyczyła głosu tej postaci, zdradziła podczas panelu na MegaCon Orlando 2026, jak wyglądały kulisy nagrań. Aby uzyskać odpowiednie, „bulgoczące” i klikające dźwięki, aktorka sięgnęła po… duże ilości mleka. To rozwiązanie miało pomóc w uzyskaniu bardziej organicznego i niepokojącego efektu dźwiękowego.
Jak wyjaśniła, podczas dwóch czterogodzinnych sesji nagraniowych wypiła nawet kilka litrów krowiego napoju. Powód? Miało to zmienić konsystencję śliny i uzyskać bardziej naturalne, niepokojące efekty dźwiękowe. Było to na tyle intensywne doświadczenie, że – jak przyznała – musiała zabezpieczać się ręcznikiem podczas pracy w studiu. Nagrania wymagały od niej nie tylko zaangażowania, ale też fizycznej wytrzymałości.
Choć metoda może wydawać się nietypowa, efekt końcowy zrobił wrażenie na graczach. Postać „Dziewczynki” szybko stała się jednym z najbardziej zapadających w pamięć elementów gry, potęgując atmosferę grozy i napięcia. To kolejny przykład tego, jak duże znaczenie mają detale w budowaniu horroru. Co ciekawe, niedawno informowaliśmy także o “przygodach” aktora wcielającego się w postać Leona.
Capcom nie zamierza jednak zwalniać tempa. Twórcy zapowiedzieli już fabularne rozszerzenie, które ma jeszcze głębiej rozwinąć świat przedstawiony w grze i dostarczyć graczom nowych wrażeń. Można więc spodziewać się, że temat tej produkcji jeszcze wielokrotnie powróci.
