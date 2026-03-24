Tak powstał jeden z najbardziej niepokojących potworów w nowym Resident Evil. Aktorka zdradziła kulisy

Jakub Piwoński
2026/03/24 19:10
Nietypowa metoda pomogła stworzyć charakterystyczne dźwięki postaci z Requiem.

Gracze Resident Evil Requiem z pewnością kojarzą jedną z najbardziej niepokojących postaci w grze – tajemniczą “Dziewczynkę”, która ściga bohaterkę w mrocznych lokacjach. Okazuje się, że za jej przerażającym brzmieniem stoi dość nietypowa metoda pracy aktorskiej.

Delanie Nicole Gill, która użyczyła głosu tej postaci, zdradziła podczas panelu na MegaCon Orlando 2026, jak wyglądały kulisy nagrań. Aby uzyskać odpowiednie, „bulgoczące” i klikające dźwięki, aktorka sięgnęła po… duże ilości mleka. To rozwiązanie miało pomóc w uzyskaniu bardziej organicznego i niepokojącego efektu dźwiękowego.

Jak wyjaśniła, podczas dwóch czterogodzinnych sesji nagraniowych wypiła nawet kilka litrów krowiego napoju. Powód? Miało to zmienić konsystencję śliny i uzyskać bardziej naturalne, niepokojące efekty dźwiękowe. Było to na tyle intensywne doświadczenie, że – jak przyznała – musiała zabezpieczać się ręcznikiem podczas pracy w studiu. Nagrania wymagały od niej nie tylko zaangażowania, ale też fizycznej wytrzymałości.

Choć metoda może wydawać się nietypowa, efekt końcowy zrobił wrażenie na graczach. Postać „Dziewczynki” szybko stała się jednym z najbardziej zapadających w pamięć elementów gry, potęgując atmosferę grozy i napięcia. To kolejny przykład tego, jak duże znaczenie mają detale w budowaniu horroru. Co ciekawe, niedawno informowaliśmy także o “przygodach” aktora wcielającego się w postać Leona.

Sama produkcja również radzi sobie bardzo dobrze. Od premiery w lutym Resident Evil Requiem sprzedało się w ponad 6 milionach egzemplarzy, co czyni ją najszybciej sprzedającą się odsłoną w historii serii. To wynik, który potwierdza niesłabnącą popularność marki.

Capcom nie zamierza jednak zwalniać tempa. Twórcy zapowiedzieli już fabularne rozszerzenie, które ma jeszcze głębiej rozwinąć świat przedstawiony w grze i dostarczyć graczom nowych wrażeń. Można więc spodziewać się, że temat tej produkcji jeszcze wielokrotnie powróci.

Źródło:https://www.eurogamer.net/resident-evil-requiems-terrifying-the-girl-found-her-voice-by-drinking-milk

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




