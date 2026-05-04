Half-Life powraca w nieoczekiwanej formie. Połączenie z Resident Evil Requiem już dostępne

Requiem for Ravenholm zamienia bohaterów i świat gry.
Fani Resident Evil Requiem oraz Half-Life mogą sprawdzić nietypowy projekt. Do sieci trafił mod „Requiem for Ravenholm”, który przenosi elementy kultowej produkcji Valve do najnowszej odsłony serii Capcomu.
Resident Evil Requiem – mod inspirowany Half-Life
Za projekt odpowiada FlamingosPeak Workshop, które udostępniło jego wczesną wersję. Modyfikacja wprowadza szereg zmian – od postaci, przez przeciwników, aż po broń i elementy otoczenia, które zostały zastąpione odpowiednikami z uniwersum Half-Life. W praktyce oznacza to, że znane postacie z Resident Evil zostały podmienione. Przykładowo, główny bohater przyjmuje rolę Gordona Freemana, a inne postacie również otrzymały nowe tożsamości inspirowane światem Valve.
Ten mod sprawia, że RE9 staje się niemal nową grą z serii Half-Life. Wraz z publikacją aktualizacji zastępuje on postacie, przeciwników, broń, rekwizyty i wiele innych elementów. Został on pierwotnie stworzony dla innej wersji RE9, więc należy spodziewać się błędów, zwłaszcza w początkowej części gry. Jeśli natrafisz na jakieś błędy, zgłoś je na stronie Nexusa w sekcji komentarzy – będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie!
Choć projekt nie jest pełną konwersją gry, daje wyobrażenie, jak mogłoby wyglądać połączenie obu marek lub nawet nowa odsłona Half-Life w nowoczesnej oprawie. Twórcy zaznaczają jednak, że to dopiero wersja Early Access, więc gracze mogą natrafić na błędy i problemy techniczne.
W tle ponownie pojawiają się także spekulacje dotyczące Half-Life 3, jednak na razie brak jakichkolwiek oficjalnych informacji od Valve.
Mod Requiem for Ravenholm jest już dostępny do pobrania, a jego twórcy zapowiadają dalszy rozwój i poprawki w kolejnych aktualizacjach.
