Half-Life powraca w nieoczekiwanej formie. Połączenie z Resident Evil Requiem już dostępne

Za projekt odpowiada FlamingosPeak Workshop, które udostępniło jego wczesną wersję. Modyfikacja wprowadza szereg zmian – od postaci, przez przeciwników, aż po broń i elementy otoczenia, które zostały zastąpione odpowiednikami z uniwersum Half-Life. W praktyce oznacza to, że znane postacie z Resident Evil zostały podmienione. Przykładowo, główny bohater przyjmuje rolę Gordona Freemana, a inne postacie również otrzymały nowe tożsamości inspirowane światem Valve.

Fani Resident Evil Requiem oraz Half-Life mogą sprawdzić nietypowy projekt. Do sieci trafił mod „Requiem for Ravenholm”, który przenosi elementy kultowej produkcji Valve do najnowszej odsłony serii Capcomu.

Choć projekt nie jest pełną konwersją gry, daje wyobrażenie, jak mogłoby wyglądać połączenie obu marek lub nawet nowa odsłona Half-Life w nowoczesnej oprawie . Twórcy zaznaczają jednak, że to dopiero wersja Early Access, więc gracze mogą natrafić na błędy i problemy techniczne.

Ten mod sprawia, że RE9 staje się niemal nową grą z serii Half-Life. Wraz z publikacją aktualizacji zastępuje on postacie, przeciwników, broń, rekwizyty i wiele innych elementów. Został on pierwotnie stworzony dla innej wersji RE9, więc należy spodziewać się błędów, zwłaszcza w początkowej części gry. Jeśli natrafisz na jakieś błędy, zgłoś je na stronie Nexusa w sekcji komentarzy – będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie!

W tle ponownie pojawiają się także spekulacje dotyczące Half-Life 3, jednak na razie brak jakichkolwiek oficjalnych informacji od Valve.

Mod Requiem for Ravenholm jest już dostępny do pobrania, a jego twórcy zapowiadają dalszy rozwój i poprawki w kolejnych aktualizacjach.