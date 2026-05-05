Film science fiction wziął się znikąd i podbił kina. Produkcja ma jednak problem z trafieniem na VOD

To dlatego produkcja nadal nie jest dostępna na streamingu.

Niezależne science fiction z domieszką horroru ponownie udowodniło, że potrafi zaskakiwać. Film Iron Lung, który zadebiutował w kinach w styczniu tego roku, osiągnął wynik, jakiego mało kto się spodziewał. Produkcja z budżetem wynoszącym zaledwie 3 miliony dolarów zarobiła ponad 50 milionów, wprawiając branżę filmową w niemałe zdumienie. Iron Lung – nie wiadomo, kiedy film trafi na VOD Film zebrał bardzo dobre opinie zarówno od widzów, jak i krytyków. Co istotne, za jego powstanie w całości odpowiada Mark Fischbach, znany szerzej jako Markiplier. Twórca nie tylko sfinansował projekt, ale również go wyprodukował i zagrał w nim jedną z ról.

Mimo sukcesu finansowego i pozytywnego odbioru, przyszłość filmu napotkała nieoczekiwane trudności. Fischbach próbuje bowiem wprowadzić Iron Lung do dystrybucji bez udziału tradycyjnych hollywoodzkich kanałów. Jego celem jest udostępnienie produkcji bezpośrednio na YouTube, czyli platformie, od której zaczynał swoją karierę. Chciałbym walczyć o stworzenie systemu, w którym każdy mógłby zrobić to właściwie. Powinno istnieć rozwiązanie, dzięki któremu ludzie mogą publikować filmy niemal tak łatwo, jak materiały na YouTube. Wszyscy zostają na platformie. Twórca przyznaje jednak, że rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana: Nie można po prostu wrzucić filmu na YouTube i sprzedawać go jako pełnoprawnej produkcji. Mogłoby się wydawać, że to działa w ten sposób. Ja tak myślałem, bo jestem youtuberem.

Choć YouTube pozostaje największą platformą wideo na świecie, nie został zaprojektowany jako bezpośredni kanał dystrybucji filmów w takim modelu. W praktyce pełni rolę pośrednika dla zewnętrznych agregatorów treści. Fischbach nie zamierza jednak iść na kompromisy. Jednym z powodów jest chęć zachowania pełnej kontroli kreatywnej nad projektem. Współpraca z tradycyjnymi dystrybutorami często wiąże się z koniecznością oddania części praw, na co twórca nie chce się zgodzić. Ma też sugestię dla samego YouTube’a, wskazując, że platforma mogłaby bardziej zaangażować się w rozwój dystrybucji filmowej. To ma sens również dla was. Dzięki temu więcej osób się w to zaangażuje. Niektórzy mogą nawet nie wiedzieć, że na YouTube można kupować filmy. Na ten moment nie wiadomo, kiedy Iron Lung trafi do dystrybucji na VOD. Akcja filmu rozgrywa się po tajemniczym wydarzeniu określanym jako Quiet Rapture. W jego wyniku zniknęły gwiazdy, planety oraz niemal całe życie we wszechświecie. Przy życiu pozostali jedynie ludzie przebywający na stacjach kosmicznych i statkach. Głównym bohaterem jest Simon, skazaniec oskarżony o zniszczenie stacji kosmicznej, który otrzymuje szansę na wolność. Warunek jest jeden. Musi wejść do tytułowego pojazdu Iron Lung i zbadać opuszczony księżyc, który okazuje się oceanem krwi.

