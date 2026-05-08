Resident Evil Requiem otrzymał darmowe DLC. Dodatek wprowadza zupełnie nowy tryb, w którym „Leon musi zginąć”

Studio zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami udostępniło darmowy dodatek do Resident Evil Requiem. Nowy tryb zatytułowany „Leon Must Die Forever” (Leon musi zginąć, serio) jest już dostępny dla wszystkich posiadaczy gry w formie bezpłatnej aktualizacji. Aby odblokować zawartość, gracze muszą ukończyć główną kampanię fabularną.

Resident Evil Requiem – darmowy dodatek już dostępny do ogrania

„Leon musi zginąć, serio” to dodatkowy tryb nastawiony przede wszystkim na dynamiczną walkę i szybkie tempo rozgrywki. W trakcie zabawy gracze przechodzą kolejne etapy jako Leon, odblokowując przy tym specjalne zdolności wzmacniające postać. Capcom podkreśla, że nowa zawartość znacząco różni się od klimatu głównej historii i została przygotowana z myślą o wielokrotnym powracaniu do rozgrywki.