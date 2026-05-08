Resident Evil Requiem otrzymał darmowe DLC. Dodatek wprowadza zupełnie nowy tryb, w którym „Leon musi zginąć”

Radosław Krajewski
2026/05/08 09:50
Capcom udostępnił pierwszy darmowy dodatek do swojego survival horroru.

Studio zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami udostępniło darmowy dodatek do Resident Evil Requiem. Nowy tryb zatytułowany „Leon Must Die Forever” (Leon musi zginąć, serio) jest już dostępny dla wszystkich posiadaczy gry w formie bezpłatnej aktualizacji. Aby odblokować zawartość, gracze muszą ukończyć główną kampanię fabularną.

„Leon musi zginąć, serio” to dodatkowy tryb nastawiony przede wszystkim na dynamiczną walkę i szybkie tempo rozgrywki. W trakcie zabawy gracze przechodzą kolejne etapy jako Leon, odblokowując przy tym specjalne zdolności wzmacniające postać. Capcom podkreśla, że nowa zawartość znacząco różni się od klimatu głównej historii i została przygotowana z myślą o wielokrotnym powracaniu do rozgrywki.

Odblokowywany po ukończeniu historii dodatkowy tryb mini gry rzuca wyzwanie polegające na przechodzeniu licznych etapów jako Leon przy jednoczesnym zdobywaniu ekskluzywnych ulepszeń.

Szybka i dynamiczna akcja mocno odróżnia się od głównego trybu fabularnego i oferuje ogromną regrywalność. Czy uda ci się dotrzeć do końca żywym i pokonać bossa w wyznaczonym czasie?

Dostępnych jest kilka poziomów trudności, w tym ekstremalnie wymagający wariant przeznaczony wyłącznie dla najbardziej pewnych siebie graczy. Zgodnie z tytułem będziesz umierać bez końca – czytamy w opisie trybu.

Już w ubiegłym miesiącu Capcom sugerował, że premiera dodatku jest bardzo blisko. Twórcy zachęcali fanów, by ukończyli podstawową kampanię przed końcem japońskiego Złotego Tygodnia, który trwał od 29 kwietnia do 6 maja.

W rozmowie z Denfaminico Gamer reżyser gry Koshi Nakanishi oraz producent Masato Kumazawa zdradzili kilka szczegółów dotyczących nowego trybu oraz przyszłych planów związanych z Resident Evil Requiem. Nakanishi potwierdził, że fabularne DLC znajduje się obecnie w pełnej produkcji, choć nie był jeszcze gotowy ujawnić konkretów.

Jeśli chodzi o dodatkowe fabularne DLC, mogę na ten moment powiedzieć jedynie, że jest ono obecnie w pełnej produkcji, więc proszę wyczekiwać kolejnych informacji. Prace nad mini grą są jednak już na końcowym etapie.

Twórca wyjaśnił również, że “Leon Must Die Forever” pozostaje doświadczeniem przeznaczonym wyłącznie dla jednego gracza i bazuje na systemie walki znanym z głównej części gry:

Zgadza się. Jak już wspominaliśmy, jest to mini gra i została oparta wyłącznie na starciach obecnych w głównej kampanii.

Myślę jednak, że gracze, którzy ukończyli już historię i nadal mają ochotę zaszaleć, znajdą tutaj mnóstwo emocjonującej zabawy, więc naostrzcie swoje tomahawki i wypatrujcie premiery.

Masato Kumazawa ponownie przypomniał, że tryb odblokowuje się dopiero po ukończeniu fabuły:

Ta mini gra zostaje odblokowana po ukończeniu głównej historii. Jeśli więc planowaliście w nią zagrać, ukończenie kampanii podczas Złotego Tygodnia było idealnym momentem.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/resident-evil-requiem-gets-a-free-fast-paced-bonus-mode-leon-must-die-forever-and-its-available-now/

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

