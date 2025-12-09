Tajemnica Resident Evil Requiem wyszła na jaw. Grafika w PS Store popsuła niespodziankę

Już jakiś czas temu producent Resident Evil Requiem skomentował plotki związane z pojawieniem się w grze Leona S. Kennedy’ego. Wówczas deweloper nie potwierdził, że wspomniany bohater powróci w nadchodzącej odsłonie serii Resident Evil, ale tajemnica i tak wyszła na jaw. W PlayStation Store pojawiła się bowiem grafika promocyjna, która popsuła niespodziankę przygotowywaną przez firmę Capcom.

Leon S. Kennedy powróci w Resident Evil Requiem

Posiadacze PlayStation 5, którzy zdecydowali się na kupno Resident Evil Requiem w przedsprzedaży, mogą już zaplanować pobieranie wspomnianej produkcji. Nie byłoby w tym nic specjalnie ciekawego, gdyby nie grafika, którą ujrzeli użytkownicy konsol Sony. Oprócz Grace – głównej bohaterki nadchodzącej odsłony serii – na miniaturce zauważyć można bowiem jeszcze jedną postać, której raczej nie trzeba przedstawiać fanom Resident Evil.