Tajemnica Resident Evil Requiem wyszła na jaw. Grafika w PS Store popsuła niespodziankę

Mikołaj Ciesielski
2025/12/09 18:10
Wygląda na to, że Sony pokrzyżowało plany firmy Capcom.

Już jakiś czas temu producent Resident Evil Requiem skomentował plotki związane z pojawieniem się w grze Leona S. Kennedy’ego. Wówczas deweloper nie potwierdził, że wspomniany bohater powróci w nadchodzącej odsłonie serii Resident Evil, ale tajemnica i tak wyszła na jaw. W PlayStation Store pojawiła się bowiem grafika promocyjna, która popsuła niespodziankę przygotowywaną przez firmę Capcom.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Leon S. Kennedy powróci w Resident Evil Requiem

Posiadacze PlayStation 5, którzy zdecydowali się na kupno Resident Evil Requiem w przedsprzedaży, mogą już zaplanować pobieranie wspomnianej produkcji. Nie byłoby w tym nic specjalnie ciekawego, gdyby nie grafika, którą ujrzeli użytkownicy konsol Sony. Oprócz Grace – głównej bohaterki nadchodzącej odsłony serii – na miniaturce zauważyć można bowiem jeszcze jedną postać, której raczej nie trzeba przedstawiać fanom Resident Evil.

Jest nią oczywiście wspomniany na początku wiadomości Leon S. Kennedy – protagonista drugiej i czwartej odsłony cyklu, który najwyraźniej powróci również w Resident Evil Requiem. Można bezpiecznie założyć, że Capcom zamierzał poinformować o tym fanów w trakcie The Game Awards 2025. Skrzętnie skrywanej tajemnicy nie udało się jednak utrzymać do końca.

Na koniec przypomnijmy, że premiera Resident Evil Requiem zaplanowana jest na 27 lutego 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją Capcomu zapraszamy również do lektury: Resident Evil Requiem - były ciary!

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/now-the-playstation-store-has-accidentally-leaked-that-a-resident-evil-veteran-will-be-coming-to-requiem/

