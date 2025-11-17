Czy Leon wróci w Resident Evil Requiem? Producent komentuje plotki

Premiera Resident Evil Requiem budzi coraz większe emocje, a najgłośniejszy temat od miesięcy pozostaje ten sam — czy Leon S. Kennedy powróci w dziewiątej odsłonie serii. Po licznych przeciekach, rzekomych zdjęciach i kolejnych analizach fanów głos zabrał producent gry, Masato Kumazawa. Jego wypowiedź wcale jednak nie uciszyła spekulacji.

Resident Evil Requiem – co producent m ówi o Leonie Kennedy’m?

W rozmowie ze Stevivor Kumazawa podkreślił, że wszelkie doniesienia poza oficjalnymi informacjami Capcomu to jedynie „detektywistyczna praca fanów”. Zaznaczył również, że w dobie coraz powszechniejszego użycia AI trudno określić, które materiały są prawdziwe, a które sfabrykowane. Dodał, że ostatnie zdjęcia Leona z opaską na oku oraz sugestie dotyczące jego nowego stroju to „fake news”.