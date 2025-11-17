Czy Leon wróci w Resident Evil Requiem? Producent komentuje plotki

Capcom komentuje spekulacje dotyczące Leona w RE9.
Premiera Resident Evil Requiem budzi coraz większe emocje, a najgłośniejszy temat od miesięcy pozostaje ten sam — czy Leon S. Kennedy powróci w dziewiątej odsłonie serii. Po licznych przeciekach, rzekomych zdjęciach i kolejnych analizach fanów głos zabrał producent gry, Masato Kumazawa. Jego wypowiedź wcale jednak nie uciszyła spekulacji.
Resident Evil Requiem – co producent mówi o Leonie Kennedy’m?
W rozmowie ze Stevivor Kumazawa podkreślił, że wszelkie doniesienia poza oficjalnymi informacjami Capcomu to jedynie „detektywistyczna praca fanów”. Zaznaczył również, że w dobie coraz powszechniejszego użycia AI trudno określić, które materiały są prawdziwe, a które sfabrykowane. Dodał, że ostatnie zdjęcia Leona z opaską na oku oraz sugestie dotyczące jego nowego stroju to „fake news”.
Jednocześnie producent ani razu nie powiedział wprost, że Leon nie pojawi się w grze. To typowa, ostrożna wypowiedź PR-owa — taka, która wyklucza potwierdzenie, ale także nie zamyka drzwi przed żadnym scenariuszem. Dla wielu fanów to znak, że powrót kultowego bohatera jest nadal bardzo możliwy.
Capcom znany jest z celowego podsycania tajemnicy wokół serii, co widzieliśmy już na Summer Game Fest 2025, gdy producent zmylił społeczność sugestią zapowiedzi, po czym ujawnił Requiem dopiero na końcu wydarzenia. Dodatkowym paliwem dla spekulacji stał się także pojawiający się krótko na PlayStation Portugal wygląd preorderowy związany z Leonem.
Dopóki Capcom nie ujawni oficjalnych informacji, gracze będą dzielić się własnymi teoriami — a obecne wypowiedzi twórców sugerują, że w przypadku Leona Kennedy’ego niczego nie można wykluczyć.
