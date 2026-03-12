Switch 2 z kolejną grą AAA od Capcomu?

W tym roku seria Onimusha wreszcie doczeka się kontynuacji. Wiemy o tym od czas The Game Awards 2024.

Niewykluczone jednak, że lista platform, na których ukaże się gra, będzie dłuższa. O dokładnie jedną pozycję.

Onimusha: Way of the Sword dostanie własne amiibo i wersję na Switcha 2?

Według najnowszych plotek nadchodzące Onimusha: Way of the Sword miałoby ukazać się również na konsoli Nintendo Switch 2. Tym samym fani Nintendo mieliby okazję, by ponownie zanurzyć się do świata samurajów. Wszak w przeszłości na pierwszym Switchu można było już ograć Onimusha: Warlords oraz Onimusha 2: Samurai's Destiny. Co jednak ciekawe, trzecia i czwarta część nie doczekały się już portów na NS. Najwyraźniej jednak nie przeszkadza to Capcomowi. O całej sprawie napisał znany leaker zajmujący się kwestiami związanymi z Nintendo, czyli Nash Weedle. Twierdzi on również, że w planach jest stworzenie dedykowanego amiibo, które przedstawiałoby postać Miyamoto Musashiego.