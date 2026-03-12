Switch 2 z kolejną grą AAA od Capcomu?

W tym roku seria Onimusha wreszcie doczeka się kontynuacji. Wiemy o tym od czas The Game Awards 2024.
Niewykluczone jednak, że lista platform, na których ukaże się gra, będzie dłuższa. O dokładnie jedną pozycję.
Onimusha: Way of the Sword dostanie własne amiibo i wersję na Switcha 2?
Według najnowszych plotek nadchodzące Onimusha: Way of the Sword miałoby ukazać się również na konsoli Nintendo Switch 2. Tym samym fani Nintendo mieliby okazję, by ponownie zanurzyć się do świata samurajów. Wszak w przeszłości na pierwszym Switchu można było już ograć Onimusha: Warlords oraz Onimusha 2: Samurai's Destiny. Co jednak ciekawe, trzecia i czwarta część nie doczekały się już portów na NS. Najwyraźniej jednak nie przeszkadza to Capcomowi. O całej sprawie napisał znany leaker zajmujący się kwestiami związanymi z Nintendo, czyli Nash Weedle. Twierdzi on również, że w planach jest stworzenie dedykowanego amiibo, które przedstawiałoby postać Miyamoto Musashiego.
W opublikowanym przez niego wpisie w mediach społecznościowych wyczytamy:
Po tym wszystkim, co Capcom robi w kwestii Switcha 2, wydaje się to oczywiste. Niemniej dowiedziałem się, że Onimusha: Way of the Sword zmierza na Switcha 2 wraz z Amiibo Musashiego. Wygląda na to, że Nintendo chciało zachować to ogłoszenie dla siebie, ale ostatnio robią dziwne rzeczy.
Jeżeli chodzi o Capcom i Nintendo, to od pewnego czasu te dwie japońskie marki wydają się mocno ze sobą powiązane. Dopiero co przecież na NS2 ukazało się hitowe Resident Evil Requiem, a już w kolejce na swoją premierę czeka nowa marka, Pragmata. Wydanie kolejnej pozycji AAA na “pstryczka” nie byłoby więc wcale tak dużym zaskoczeniem. Tak czy inaczej, samo Onimusha: Way of the Sword ma ukazać się jeszcze w tym roku w nieujawnionym terminie. Na ten moment potwierdzono, że gra zostanie wydana na komputery osobiste, a także na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
