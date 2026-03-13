Minęło 35 lat odkąd poznaliśmy najbardziej obrzydliwe oblicze Friezy. Ta forma do dziś wzbudza emocje

Trzecia forma Friezy sprawiała, że wyglądał jak prawdziwy potwór.

13 marca mija dokładnie 35 lat od premiery jednego z pamiętnych odcinków anime Dragon Ball Z. Tego dnia w Japonii wyemitowano 82 epizod serii, w którym dochodzi do kluczowego momentu sagi Namek. Potężny antagonista Frieza, przechodzi swoją drugą transformację podczas walki z Piccolo. 35 lat najbardziej obrzydliwej formy Friezy Scena na stałe zapisała się w pamięci fanów anime. Początkowo wydawało się, że wzmocniony po połączeniu z wojownikiem Nameczan, Piccolo, może stanowić realne zagrożenie dla tyrana. Sytuacja diametralnie zmieniła się w chwili, gdy Frieza ujawnił kolejną formę swojej mocy. Transformacja okazała się punktem zwrotnym walki. Różnica sił między przeciwnikami była ogromna, a Frieza szybko zaczął dominować nad Nameczaninem, brutalnie pokazując swoją przewagę i bezwzględność.

Dla wielu widzów, zwłaszcza młodszych, scena przemiany była jedną z najbardziej przerażających w całej serii. Charakterystyczny, nieco groteskowy wygląd nowej formy Friezy sprawiał, że moment ten zapadał w pamięć. Niektórzy widzowie przyznawali nawet, że w dzieciństwie przewijali tę scenę z powodu jej niepokojącego charakteru. Ta forma przykuwała również uwagę ze względu na pewne podobieństwa do Obcego z kultowej serii filmów. Charakterystyczna postura, długa głowa i rogi na plecach, bardzo wyraźnie wskazywały inspirację Alienem. Forma podkreśla dziką i brutalną naturę Friezy. Niestety Frieza nie korzystał zbyt długo z tej formy, szybko pokazując swoim przeciwnikom pełnię swoich możliwości. Poniżej możecie zobaczyć tę formę.

Frieza to jeden z najbardziej ikonicznych antagonistów w historii serii stworzonej przez Akirę Toriyamę. W świecie Dragon Ball Z jest kosmicznym tyranem, który kontroluje ogromne imperium i zajmuje się podbojem oraz sprzedażą planet. Frieza odpowiada między innymi za zniszczenie planety Vegeta, rodzinnego świata Saiyan, co czyni go bezpośrednim wrogiem takich bohaterów jak Goku czy Vegeta. Jego ogromna siła wynika nie tylko z naturalnego talentu bojowego, ale również z możliwości przechodzenia przez kolejne transformacje, które znacząco zwiększają jego moc. Postać Friezy zapisała się w historii anime jako symbol okrucieństwa, a jednocześnie jeden z najlepiej rozpoznawalnych złoczyńców japońskiej popkultury. Po latach wielu fanów uważa tę przemianę za jedną z najbardziej charakterystycznych w całej serii, właśnie dzięki jej groteskowemu, niemal odrażającemu wyglądowi. 35 lat po emisji odcinka z drugą transformacją Friezy, scena wciąż pozostaje jednym z najbardziej pamiętnych momentów sagi Namek i jednym z symboli złotej ery Dragon Ball Z.