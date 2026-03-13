Pudełkowe Resident Evil Requiem. Tego wydania prawie nie da się już kupić

Maciej Petryszyn
2026/03/13 15:50
Resident Evil Requiem szturmem zdobyło serca fanów legendarnej serii. Dobitnie wskazują na to liczby graczy i sprzedanych kopii.

Kopii, dodajmy, w większości cyfrowych. Chociaż oczywiście pojawiło się również wydanie pudełkowe.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Uchowały się jeszcze pudełka z Resident Evil Requiem

Wydanie, dodajmy, limitowane. I to limitowane na tyle, że Resident Evil Requiem w pudełku w wielu miejscach trudno jest zwyczajnie dostać. Kilka sztuk najwyraźniej uchowało się w sklepie Ultima.pl, który teraz sprzedaje wersję na PlayStation 5 za 299,90 zł. Trudno jednak powiedzieć, jak długo oferta pozostanie aktualna nim i tam zapasy magazynowe się wyczerpią.

Przygotuj się na ucieczkę przed śmiercią w przerażającym doświadczeniu, które zmrozi Ci krew w żyłach.

Resident Evil Requiem to dziewiąta odsłona głównej serii Resident Evil – powrót do korzeni horroru, w którym każda sekunda decyduje o przetrwaniu. Połączenie nowoczesnej technologii z ogromnym doświadczeniem zespołu deweloperskiego tworzy opowieść o głębokich emocjach, pełnych napięcia bohaterach i rozgrywce bardziej wciągającej niż kiedykolwiek wcześniej.

W świecie, gdzie granica między życiem a śmiercią niemal się zatarła, każdy krok może być Twoim ostatnim. Nowe technologie graficzne, realistyczna fizyka i nastrojowe oświetlenie tworzą atmosferę prawdziwego koszmaru.

Najważniejsze cechy gry:

  • Następca kultowej serii: Dziewiąta część głównej linii Resident Evil kontynuuje tradycję przerażającej opowieści o przetrwaniu.
  • Realistyczny horror nowej generacji: Silnik nowej generacji zapewnia fotorealistyczną grafikę i niesamowite efekty dźwiękowe.
  • Głęboka fabuła: Nowi bohaterowie, nieznane zagrożenia i historia, która porusza emocje równie mocno, co przeraża.
  • Pełna immersja: Detale otoczenia, interaktywne elementy i płynne animacje budują poczucie realnego zagrożenia na każdym kroku.
  • Klimat nieustannego napięcia: Każdy cień może skrywać śmierć, a każdy dźwięk zwiastować nadchodzący koszmar.

Resident Evil Requiem to hymn dla umarłych i koszmar dla żywych — najnowszy rozdział legendarnej serii, który zabierze Cię w samo serce ciemności.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

