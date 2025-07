Ta trylogia Gwiezdnych wojen wciąż nie może powstać. Plany pokrzyżował kontrakt z Netfliksem

Trylogia została zapowiedziana przez Lucasfilm w 2017 roku, krótko po premierze Ostatniego Jedi – najbardziej kontrowersyjnego, a zarazem najbardziej ryzykownego filmu sagi, który śmiało zrywał z dotychczasową tradycją. Johnson miał stworzyć zupełnie nową historię niezwiązaną z sagą Skywalkerów. Jak się jednak okazuje, mimo początkowego entuzjazmu – zarówno ze strony reżysera, jak i prezes Lucasfilm Kathleen Kennedy – projekt nie posunął się naprzód.

Nic z tego nie wyszło. Świetnie się razem bawiliśmy, a oni powiedzieli: „Róbmy to dalej”. Odpowiedziałem: „Świetnie!”. Wymieniałem pomysły z Kathy. A potem zająłem się serią Na noże, która całkowicie mnie pochłonęła

Po sukcesie Na noże w 2019 roku i podpisaniu przez Johnsona lukratywnej umowy z Netfliksem na kolejne części kryminalnej serii, jego priorytety uległy zmianie. Trzeci film z serii detektywistycznej pt. Żywy czy martwy: Film z serii Na noże zadebiutuje już w grudniu tego roku. Najwyraźniej prace przy serii pochłonęły jej twórcę. Gwiezdnowojenna trylogia została odłożona na półkę – nie została oficjalnie anulowana, ale też nie znajduje się w żadnej fazie produkcji.

To coś w rodzaju sytuacji, gdy w przyszłości pojawi się okazja, by to zrobić, albo zrobić coś innego w Gwiezdnych wojnach – byłbym zachwycony. Ale teraz po prostu robię swoje i jestem całkiem zadowolony