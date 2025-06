Obsada Star Wars: Starfighter powiększyła się o ważne, kobiece nazwisko. Aktorkę znacie z ról w wyuzdanych horrorach

Szczegóły dotyczące roli Goth są owiane tajemnicą, a Lucasfilm nie komentuje oficjalnie jej udziału. Wiadomo jednak, że początkowo o tę samą – złowieszczą – rolę ubiegała się Mikey Madison, jednak rozmowy upadły po jej oscarowym zwycięstwie za Anora, gdy aktorka miała zażądać wyższego wynagrodzenia. Dla Goth, znanej z ról w przepełnionych seksem horrorach Pearl, X, Maxxine, czy równie intensywnego Infinity Pool, będzie to pierwszy kontakt z wysokobudżetowym sci-fi na taką skalę.

Starfighter ma być samodzielną opowieścią, osadzoną około pięciu lat po wydarzeniach z The Rise of Skywalker. Film skoncentruje się na zupełnie nowych postaciach w odległej galaktyce, bez bezpośredniego powiązania z dotychczasowymi sagami. Obok The Mandalorian & Grogu to pierwszy pełnometrażowy projekt z uniwersum Star Wars od 2019 roku, a jego celem jest tchnąć nowe życie w markę, która od kilku lat dryfuje bez wyraźnego kierunku. Równocześnie rozwijane są bowiem inne filmy.