Gwiezdne wojny wciąż otrzymają zapowiedzianą wiele lat temu trylogię? Twórca odpowiada

Skupiam się na innych projektach. Ale to nie wyklucza, że może to się wydarzyć w przyszłości. Gdybym miał kiedyś wrócić do świata Star Wars, byłbym najszczęśliwszym człowiekiem.

Wygląda więc na to, że to już nie kwestia kiedy, ale czy w ogóle dojdzie do realizacji tego projektu. Jest to dosyć wyraźna zmiana tonu Riana Johnsona w porównaniu z entuzjazmem sprzed lat.

Ostatni Jedi pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych filmów w historii Gwiezdnych wojen. Choć recenzenci chwalili jego śmiałość i styl, reakcje widzów były skrajnie podzielone. Na Rotten Tomatoes film zebrał pozytywne recenzje od krytyków, ale znacznie chłodniejszy odbiór od fanów. Decyzje fabularne Johnsona, w tym pokazanie Luke’a Skywalkera jako zgorzkniałego samotnika, rewelacja, że Rey nie pochodzi z „ważnej” rodziny, czy wątek Canto Bight, dla jednych były świeżym powiewem, dla innych zdradą ducha sagi.

W zamyśle nowa trylogia miała być oderwana od Sagi Skywalkerów, opowiadać oryginalną historię i eksplorować niezbadany dotąd zakątek galaktyki. Jednak po premierze Ostatniego Jedi Lucasfilm przestał udostępniać szczegóły projektu, a sam Johnson coraz rzadziej do niego wracał.