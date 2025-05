Dla Netflixa kina to koncepcja przestrzała. Ale ten reżyser mimo wszystko chce, by jego najnowszy film produkowany przez giganta był szeroko dystrybuowany

Zapytany przez Business Insider o słowa Sarandosa, Johnson odpowiedział:

Oczywiście, że nie [zgadzam się], ponieważ kocham filmy. Uwielbiam chodzić do kina (...). Myślę, że widzieliśmy, że jeśli wprowadzisz film, który ludzie chcą obejrzeć w kinach, to się na niego pojawią, a to doświadczenie bycia w pełnej sali jest tak ważne. To coś, co kocham i chcę więcej na świecie.