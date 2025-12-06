Nowy film z Gwiezdnych wojen z wyciekiem fabuły. Zdradza zaskakującą przyszłość jednej z postaci

Według opisu odnalezionego przez profil Mandoverse Updates projekt ma zabrać widzów w okres po rozbiciu sił Imperium. Galaktyka wciąż nie odzyskała pełnej równowagi, a byli dowódcy imperialnych sił próbują utrzymać kontrolę nad rozproszonymi frakcjami.

Do sieci trafił opis fabuły filmu The Mandalorian & Grogu, który ujawnia kolejne szczegóły dotyczące kinowej kontynuacji przygód Dina Djarina i jego młodego ucznia Grogu. Wcześniej informowaliśmy, że produkcja otrzymała nowe zdjęcie, na którym mogliśmy zobaczyć głównych bohaterów. Z kolei najnowszy opis historii ujawnia zaskakującą przyszłość jednej z kluczowych postaci.

Din Djarin wraz ze swoim uczniem Grogu tropi i eliminuje te komórki byłego Imperium. Liczne wskazówki prowadzą ich na Khar Zuun, gdzie udaje im się nie tylko przeniknąć do niemal zapomnianego imperialnego kompleksu, lecz Grogu odkrywa tam również starożytny artefakt wzmacniający jego zdolności.

Kolejny fragment wyjaśnia, że Din Djarin kontynuuje działalność jako łowca groźnych pozostałości po dawnym reżimie, a Grogu uczy się u jego boku, coraz bardziej rozwijając swoje zdolności za sprawą tajemniczego artefaktu.

Imperium zostało pokonane, a resztki jego sił rozproszyły się po najdalszych zakątkach galaktyki. Mimo to część dawnych dowódców tej mrocznej ery kurczowo trzyma się zdobytej władzy i przekształciła się w niebezpiecznych watażków.

To właśnie ten artefakt ma stanowić jeden z kluczowych elementów fabuły. Sam pomysł idealnie wpisuje się w dotychczasowy kanon, który opisywał wyprawy Luke’a Skywalkera oraz Lora Sana Tekki w poszukiwaniu mocy związanych z Jedi i Sithami. Pojawiła się już teoria, że przedmiot może przypominać legendarny Kaiburr, czyli kryształ znany z dawnego Expanded Universe, rzekomo zdolny do wyraźnego potęgowania Mocy u osoby, która go dzierży.

Równie intrygująco prezentuje się rola planety Khar Zuun. Wcześniej pojawiła się jedynie w grach RPG z ery Legend i była opisywana jako miejsce inicjacji oraz prób dla lokalnych wojowników. W filmie ma otrzymać pełnoprawną ekranową interpretację i według przecieków może stanowić kolejny etap na drodze Grogu do połączenia tradycji Mandalorian z nauką Jedi.

Za reżyserię odpowiada Jon Favreau, który pełni również funkcję producenta obok Kathleen Kennedy, Dave’a Filoniego i Iana Bryce’a. Muzykę skomponuje Ludwig Göransson, znany z pracy przy serialowej wersji The Mandalorian. W obsadzie filmu znajdą się: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White oraz Jonny Coyne.

Przypomnijmy, że The Mandalorian & Grogu trafi do kin 22 maja 2026 roku.