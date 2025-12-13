Star Wars: Fate of the Old Republic pierwszą grą na PS7? Złe wieści dla fanów Gwiezdnych wojen

To sobie jeszcze poczekamy.

Zapowiedź Star Wars: Fate of the Old Republic podczas The Game Awards 2025 była jednym z najmocniejszych momentów tegorocznej gali, ale na premierę nowej produkcji w świecie Gwiezdnych wojen przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Wszystko wskazuje na to, że debiut gry jest odległą perspektywą, liczona raczej w latach niż miesiącach. Star Wars: Fate of the Old Republic może być pierwszą grą, która powstanie z myślą o PlayStation 7 W wywiadzie opublikowanym na StarWars.com potwierdzono, że Arcanaut Studios, czyli zespół odpowiedzialny za projekt, powstał dopiero w 2025 roku. To istotna informacja, bo jasno sugeruje, że produkcja znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju, a pokazana zapowiedź miała przedstawić jedynie koncepcję gry.

Do sprawy odniósł się również Jason Schreier z Bloomberga, który na platformie Bluesky zaznaczył, że nawet rok 2030 można uznać za wyjątkowo optymistyczny dla premiery gry. Tym samym dziennikarz uważa, że Star Wars: Fate of the Old Republic może zadebiutować dopiero na PlayStation 7. Największą niespodzianką ostatniej nocy było Star Wars: Fate of the Old Republic, projekt prowadzony przez Caseya Hudsona, reżysera KOTOR-a oraz Anthem. To ekscytująca wiadomość dla wielu osób, ale Lucasfilm potwierdza, że studio zostało założone w tym roku, co oznacza, że rok 2030 to bardzo optymistyczne założenie. Być może będzie to gra na PlayStation 7.

Tak wczesne ujawnianie gier nie jest w branży niczym niezwykłym. Często ma ono pomóc w rekrutacji nowych pracowników i pokazać, że projekt realnie istnieje oraz znajduje się w fazie rozwijania. W przypadku zupełnie nowego studia taki sygnał bywa kluczowy dla przyciągnięcia doświadczonych twórców. Star Wars: Fate of the Old Republic powstaje jako jednoosobowa, fabularna gra akcji z elementami RPG. Tytuł nie będzie bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych historii, choć jego duch ma nawiązywać do klasycznych opowieści z uniwersum. Na czele projektu stoi Casey Hudson, znany z reżyserii pierwszego Knights of the Old Republic oraz całej trylogii Mass Effect. Twórcy otwarcie przyznają, że gra wciąż znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji. Kolejne szczegóły na temat projektu mają zostać ujawnione dopiero w przyszłości, gdy prace wejdą w bardziej zaawansowaną fazę.

