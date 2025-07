Ta scena z Supermana została wycięta w Indiach. Najwyraźniej uznano ją za zbyt obsceniczną

Surowe podejście CBFC do treści filmowych to nie nowość. Wcześniej rada prewencyjnie ocenzurowała środkowy palec, w formie emoji w telefonie, w filmie F1 Apple’a z Bradem Pittem, zastępując go emoji z pięścią. Działania CBFC w sposób oczywisty na nowo rozpalają dyskusję o sensowności lokalnej cenzury w globalnym świecie kina, w którym filmy trafiają do publiczności o coraz bardziej zróżnicowanych oczekiwaniach i wrażliwości. Nowy Superman radzi sobie jednak bardzo dobrze w kinach. Przeczytaj także porównanie wyników finansowych Supermana z Człowiekiem ze stali.