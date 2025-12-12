Tego aktora nikt się nie spodziewa w Batmanie 2. Wielka gwiazda w roli antagonisty?

Po Scar­lett Johansson to może być kolejne wielkie nazwisko, które trafi do obsady Batmana 2. Jeśli te doniesienia okażą się choć w połowie prawdziwe, Matt Reeves może celowo nawiązywać do jednej z najbardziej ikonicznych ról Brada Pitta — kreacji policjanta Millsa w thrillerze Siedem, do którego stylistycznie reżyser od lat odwołuje się w swojej wizji Mrocznego Rycerza. Na razie to tylko plotki, ale trzeba przyznać: byłby to jeden z najgłośniejszych angaży w historii komiksowych ekranizacji.

Brad Pitt, gwiazdor filmów Siedem i Podziemny krąg, zagra w Batmanie 2?

Matt Reeves wciąż kompletuje obsadę sequela i według krążących w branży szeptów poszukuje dwóch aktorów w średnim wieku do ważnych ról antagonistów. I tu pojawia się największa sensacja: plotka głosi, że jednym z kandydatów jest Brad Pitt. Czy mógłby zagrać Dr. Arkhama? Brzmi szalenie, ale branża już widziała bardziej nieoczekiwane zwroty.