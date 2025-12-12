Zaloguj się lub Zarejestruj

Tego aktora nikt się nie spodziewa w Batmanie 2. Wielka gwiazda w roli antagonisty?

Jakub Piwoński
2025/12/12 19:30
To byłby spektakularny angaż.

Po Scar­lett Johansson to może być kolejne wielkie nazwisko, które trafi do obsady Batmana 2. Jeśli te doniesienia okażą się choć w połowie prawdziwe, Matt Reeves może celowo nawiązywać do jednej z najbardziej ikonicznych ról Brada Pitta — kreacji policjanta Millsa w thrillerze Siedem, do którego stylistycznie reżyser od lat odwołuje się w swojej wizji Mrocznego Rycerza. Na razie to tylko plotki, ale trzeba przyznać: byłby to jeden z najgłośniejszych angaży w historii komiksowych ekranizacji.

Siedem
Siedem

Brad Pitt, gwiazdor filmów Siedem i Podziemny krąg, zagra w Batmanie 2?

Matt Reeves wciąż kompletuje obsadę sequela i według krążących w branży szeptów poszukuje dwóch aktorów w średnim wieku do ważnych ról antagonistów. I tu pojawia się największa sensacja: plotka głosi, że jednym z kandydatów jest Brad Pitt. Czy mógłby zagrać Dr. Arkhama? Brzmi szalenie, ale branża już widziała bardziej nieoczekiwane zwroty.

Johansson została potwierdzona w nieujawnionej roli, lecz dorzucenie Pitta całkowicie zmieniłoby skalę projektu. Pitt jest wciąż jedną z ostatnich prawdziwych hollywoodzkich gwiazd, a po sukcesie F1 jego renoma tylko wzrosła. Co więcej, we wrześniu Reeves w rozmowie z THR mimochodem wspomniał o kontaktach z Plan B — firmą producencką Pitta — dotyczących „skompletowania ekipy” do sequela. To wywołało falę spekulacji, bo Plan B nie ma żadnych formalnych powiązań z Batmanem.

Harmonogramy wyglądają zaskakująco sprzyjająco: Pitt zaczyna zdjęcia do Jeźdźców w styczniu 2026 roku, a Batman 2 wejdzie na plan dopiero w maju. Kolizji nie ma, a Oceans 14 także nie powinien stanąć na drodze. Czy zatem jest w tej plotce ziarno prawdy? W obsadzie powracają Robert Pattinson, Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright i Barry Keoghan. Zoë Kravitz nie wróci jako Catwoman. Jeśli do tego zestawu dołączy Pitt, a obok niego Johansson, film Reevesa stanie się jednym z najbardziej naszpikowanych gwiazdami projektów ostatniej dekady.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/12/rumor-brad-pitt-in-talks-for-reeves-the-batman-part-two

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


