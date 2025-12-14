Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejne doniesienia z Batmana 2 ujawniają rolę Scarlett Johansson i wyjaśniają udział Brada Pitta

Jakub Piwoński
2025/12/14 18:30
Zaczyna się wokół Batmana 2 robić ciekawie. Czy zapowiada się mroczny kryminał, w którym głównym złoczyńcą będzie tajemniczy seryjny morderca?

Już wcześniej pisaliśmy o tym, że Brad Pitt mógł wziąć udział w produkcji Batman 2 Matta Reevesa, oraz o tym, kogo w filmie może zagrać Scarlett Johansson. Okazuje się jednak, że Pitt raczej w projekcie nie wystąpi, natomiast o roli Johansson wiadomo już nieco więcej – choć oficjalnego potwierdzenia wciąż brak.

W jaką postać wcieli się Scarlett Johansson w Batmanie 2?

Według informacji The InSneider, w filmie pojawią się „trzy nowe kluczowe role”: mężczyzna i kobieta po czterdziestce oraz starszy mężczyzna po sześćdziesiątce. Źródła sugerują, że będą to Harvey Dent (Dwie Twarze), jego żona Gilda Gold oraz ojciec Dentów, Christopher. W mniejszej roli ma wystąpić także Doktor Arkham. Brad Pitt, lat 61, był brany pod uwagę do roli ojca Dent, Christophera, jednak kolidujące zobowiązania wobec filmu Edwarda Bergera pt. Jeźdźcy uniemożliwiły mu udział. Ale najwyraźniej faktem jest, że był brany pod uwagę do występu w filmie, to nie plotka.

Spekulacje nasiliły się, gdy informator ViewerAnon zasugerował powrót Denta, a Kris Tapley opublikował zdjęcie Gildy Gold z emoji „oczu”. Johansson, dotąd owiana tajemnicą, najprawdopodobniej wcieli się właśnie w żonę Denta, co w komiksie Batman: Długie Halloween ma duże znaczenie fabularne – Gilda może być powiązana z tajemniczym Świątecznym Zabójcą. Reeves wcześniej podkreślał, że jego czarny charakter w Batman 2 nigdy wcześniej nie pojawił się w filmie aktorskim, a obecna data premiery – 1 października 2027 – zdaje się nawiązywać do tematyki Halloween.

Pozostaje pytanie, kto zagra Harveya Denta i jak Reeves wypełni pozostałe kluczowe role. Czekamy na dalsze doniesienia.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/13/scarjo

