Kolejne doniesienia z Batmana 2 ujawniają rolę Scarlett Johansson i wyjaśniają udział Brada Pitta

Już wcześniej pisaliśmy o tym, że Brad Pitt mógł wziąć udział w produkcji Batman 2 Matta Reevesa, oraz o tym, kogo w filmie może zagrać Scarlett Johansson. Okazuje się jednak, że Pitt raczej w projekcie nie wystąpi, natomiast o roli Johansson wiadomo już nieco więcej – choć oficjalnego potwierdzenia wciąż brak.

W jaką postać wcieli się Scarlett Johansson w Batmanie 2?

Według informacji The InSneider, w filmie pojawią się „trzy nowe kluczowe role”: mężczyzna i kobieta po czterdziestce oraz starszy mężczyzna po sześćdziesiątce. Źródła sugerują, że będą to Harvey Dent (Dwie Twarze), jego żona Gilda Gold oraz ojciec Dentów, Christopher. W mniejszej roli ma wystąpić także Doktor Arkham. Brad Pitt, lat 61, był brany pod uwagę do roli ojca Dent, Christophera, jednak kolidujące zobowiązania wobec filmu Edwarda Bergera pt. Jeźdźcy uniemożliwiły mu udział. Ale najwyraźniej faktem jest, że był brany pod uwagę do występu w filmie, to nie plotka.