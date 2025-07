Nowy Superman vs. Człowiek ze stali: kto wygrał pojedynek otwarcia?

Jeśli chodzi o sam weekend otwarcia w USA, to zwycięstwo należy do nowego Supermana. Film Gunna zarobił 122 miliony dolarów, nieznacznie wyprzedzając Człowieka ze stali, który rozpoczął swoją przygodę od 116,6 miliona. To dowód na to, że mimo zmęczenia widzów superbohaterskimi historiami, zainteresowanie nowym początkiem DCU jest realne. Warto jednak dodać, dla jasności, że wcześniej nie uwzględniano w wynikach pokazów przedpremierowych – te ewidentnie przyczyniły się do tego, że Superman zdobył lepszy wynik w USA.

Na rynkach zagranicznych film Gunna takżę radzi sobie lepiej (możliwe, że z tego samego powodu). W pierwszy weekend zarobił 95 mln dolarów poza USA, podczas gdy Człowiek ze stali miał 73,3 mln z zagranicy (choć na mniejszej liczbie rynków). Globalnie oznacza to, że nowy Superman rozpoczął z wyższego pułapu. Końcowy wynik Człowieka ze stali to ponad 670 milionów dolarów, okaże się, czy Superman zdoła przebić tę liczbę.