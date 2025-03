Ta porażka będzie się śniła Warner Bros. po nocach. Wytwórnia straci majątek na nowym filmie science fiction

Warto zaznaczyć, że Mickey 17 kosztował 118 milionów dolarów (z uwzględnieniem ulg podatkowych), co nie jest przesadnie dużą kwotą, ale trzeba do tego liczyć 80 milionów dolarów wydanych na promocję, w tym 4 mln dolarów na reklamę podczas finału konferencji AFC w futbolu amerykańskim. Mimo to Warner Bros. zaoszczędził kilka milionów dolarów ze względu na ograniczenia części działań marketingowych tuż przed premierą filmu, gdy było już wiadomo, że niewielu widzów zainteresowanych jest obejrzeniem tego science fiction na dużym ekranie.

Ostatnie lata dla Warner Bros. nie są zbyt udane. W ubiegłym roku mieli Diunę 2, czy Beetlejuice Beetlejuice, ale większość ich kinowych produkcji nie tylko nie zarabia na siebie, ale również generuje ogromne straty finansowe. Najnowszym tego przykładem jest The Alto Knights, które właśnie zadebiutowało w amerykańskich kinach i ma zarobić marne grosze w weekend otwarcia. A przecież dopiero co na dużym ekranie pojawił się Mickey 17, który również nie poradził sobie najlepiej i Warner Bros. zdecydował o szybkiej premierze filmu na VOD. Teraz obliczono, jaką kwotę straci wytwórnia na swojej nieudanej produkcji science fiction.

Po dwóch tygodniach od premiery film zarobił 35,7 mln dolarów w Ameryce i 92,2 mln dolarów na całym świecie. Wcześniej prognozowano, że Mickey 17 zarobi łącznie 175-180 mln dolarów, ale teraz już wiadomo, że nie będzie to możliwe i dobicie do 110 mln dolarów będzie jawiło się jako sukces. Aby produkcja wyszła na zero, musiałaby zarobić w kinach co najmniej 300 milionów dolarów. Mickey 17 pojawi się na VOD więc ze sporą stratą, którą Warner Bros. może łatwo nie nadrobić ze sprzedaży filmu na platformach streamingowych, czy z praw z telewizji.

Spowodowało to, że Mickey 17 przyniesie straty rzędu 75-80 milionów dolarów w trakcie kinowej dystrybucji. Oczywiście część z tych pieniędzy wytwórnia zamortyzuje wspomnianą sprzedażą praw, wydaniami fizycznymi, czy z serwisów VOD, ale nawet wtedy film może wyjść ledwie na zero. Nieco inaczej sprawę przedstawiają źródła bliskie produkcji, które kwestionują powyższe szacunki i twierdzą, że rzeczywista straty są „znacznie mniejsze”.