Mickey 17 miało dwie wersje kinowe. Warner Bros. stworzyło własną po nieudanych pokazach wydania reżysera

Mickey 17 długo przeleżało w zamrażarce po jego nakręceniu, a teraz poznaliśmy powód opóźniania premiery przez Warner Bros. Okazuje się, że najnowszy film Joon-ho Bonga nie wypadł zbyt dobrze w pokazach testowych. Studio zdecydowało się uratować ten kosztowny projekt i stworzyło własną wersję. Reżyser postawił jednak na swoim i ostatecznie to jego wersja trafiła do kin.

Do sprawy odniósł się również Joon-ho Bong, który w jednym z koreańskich podcastów zaprzeczył, że jego wersja Mickey 17 wypadłą gorzej od tej Warner Bros. Raport Puck nazwał „bezpodstawnym” i zapewnił, że lepsza wersja filmu trafiła do kin.

Niezależnie od tego, która strona ma rację, to najnowszy film science fiction jest bardzo kosztowną porażką. Do tej pory Mickey 17 zarobił zaledwie 90,4 mln dolarów na świecie przy budżecie 118 mln dolarów. Doliczając do tego koszty promocji i marketingu, film musiałby zarobić przynajmniej od 300 do 400 mln dolarów, aby wyjść na zero.

Z tego powodu film błyskawicznie trafi do amerykańskich serwisów VOD. Podano, że Mickey 17 będzie możliwy do wypożyczenia lub kupienia już w przyszłym tygodniu. Warner Bros. zapewnił filmowi zaledwie 18-dniowe okno kinowej.

Mickey 17 jest adaptacją bestsellerowej powieści autorstwa Edwarda Ashtona zatytułowanej Mickey7. Film opowiada historię jednorazowego pracownika ludzkiej ekspedycji, która zostaje wysłana na lodowy świat Niflheim w celu jego kolonizacji. Za każdym razem, gdy misja staje się zbyt niebezpieczna, do akcji wkracza kolejna wersja Mickeya. Po każdej jego śmierci, powstaje nowe ciało ze wspomnieniami z jego poprzednich wcieleń. Po kilkunastu zgonów bohater zaczyna rozumieć, na jakie warunki pracy się zgodził.

Reżyserem filmu jest Joon-ho Bong, czyli twórca nagrodzonego Oscarem Parasite, a także Okja dla Netflixa, czy docenionego Snowpiercera. W obsadzie znaleźli się: Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo, Holliday Grainger, Anamaria Vartolomei, Thomas Turgoose, Angus Imrie, Patsy Ferran, Daniel Henshall oraz Steve Park.