Kolejna spektakularna klapa filmu Warner Bros. Studio notuje pasmo porażek

Słyszeliście o filmie The Alto Knights? Jeżeli nie, to nic dziwnego. Warner Bros. zaprezentował pierwszy zwiastun produkcji w styczniu tego roku i od tego czasu o najnowszym projekcie Barry’ego Levinsona nastała cisza. Mimo to wytwórnia nie zrezygnowała z dystrybucji filmu w amerykańskich kinach (ale w polskich już tak) i The Alto Knights zadebiutuje już jutro w ponad 2800 kinach. Mimo to według najnowszych prognoz zapowiada się na jedną z największych klap tego roku. Przez brak kampanii marketingowej film nie interesuje prawie nikogo i zarobi w premierowy weekend marne grosze.

The Alto Knights – porażka kolejnego filmu Warner Bros

Według przewidywań The Alto Knights zarobi zaledwie 2 mln dolarów w premierowy weekend. Jest to tragiczny wynik dla filmu, który kosztował aż 50 mln dolarów. Dla Davida Zaslava, prezesa Warner Bros. ta produkcja była „oczkiem w głowie” i osobiście dał zielone światło na jej realizację. Prawdopodobnie myślał, że będzie to produkcja, która przyniesie studiu kolejne Oscary