Cameron najpierw krytykuje najodważniejszą odsłonę Obcego, a potem chce więcej ryzyka w całej serii

James Cameron w wyjątkowo ostry sposób podsumował odsłonę serii Obcy, która powstała tuż po jego Decydującym starciu.

Obcy 3 to jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów w historii kina science fiction. Dla jednych jest niedocenionym, mrocznym studium nihilizmu, dla innych – najsłabszą odsłoną całej serii. Był to jednocześnie pełnometrażowy debiut Davida Finchera, który do dziś nie ukrywa niezadowolenia z ingerencji producentów i chaotycznego procesu produkcyjnego. Kulisy powstawania filmu od lat funkcjonują w branżowych legendach. James Cameron krytycznie o serii Obcy Do Obcego 3 wrócił ostatnio James Cameron w rozmowie z Michaelem Biehnem w podcaście prowadzonym przez aktora. Obaj twórcy znają się doskonale z pracy przy Terminatorze, Obcych: Obcych i Otchłani. Biehn, który wcielił się w kaprala Hicksa, poruszył temat kontrowersyjnej decyzji o uśmierceniu Hicksa i Newt na samym początku trzeciej części. Był to wyjątkowo kontrowersyjny punkt wyjściowy dla fabuły.

Cameron nie krył oburzenia:

Myślałem, że to najgłupsza rzecz, jaką można zrobić, więc budujesz mnóstwo dobrej woli. Budujesz mnóstwo dobrej woli wokół postaci, wiesz, Hicksa, Newta i Bishopa, a potem pierwszą rzeczą, jaką robią w następnym filmie, jest ich zabicie, prawda? Naprawdę sprytni faceci, wiesz, i zastępujesz ich bandą pieprzonych skazańców, których nienawidzisz. I chcesz zobaczyć, jak umierają. Naprawdę sprytne. Jestem wielkim fanem Finchera i jego twórczości i tak dalej. A to był jego pierwszy film fabularny i był on manipulowany przez wiele innych głosów i tak dalej. Więc daję mu wolną rękę w tej kwestii.

GramTV przedstawia:

Biehn dodał, że Fincher dostał „miskę gówna”, z czym Cameron się zgodził, podkreślając, że nie żywi do reżysera urazy i określając go jako „swój typ zgryźliwego”. Reżyser odniósł się też do obecnego stanu marki Alien. Pochwalił Obcego: Ziemię, natomiast o Obcym: Romulusie mówił ostrożniej, zaznaczając, że podobały mu się jedynie fragmenty. Jednocześnie jasno stwierdził, że nie planuje powrotu do serii, która – jego zdaniem – zbyt mocno skręciła w stronę produkcji napędzanych przez fanów. Warto jednak zwrócić uwagę, że Cameron mówi te słowa tuż po krytyce filmu wywodzącego się z etapu serii, gdy napędzana była właśnie twórczym ryzykiem. Najwięcej uznania z nowszych odsłon zdobył u niego Prometeusz za oprawę wizualną, choć Cameron przyznał, że film „nie układa się w logiczną całość”, a Obcy: Przymierze to „nie film, który sam bym nakręcił”. Wniosek jest jeden – Cameron daje do zrozumienia, że to jego wizja Obcego jest najlepsza.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





