Cameron najpierw krytykuje najodważniejszą odsłonę Obcego, a potem chce więcej ryzyka w całej serii

Jakub Piwoński
2025/12/27 14:30
James Cameron w wyjątkowo ostry sposób podsumował odsłonę serii Obcy, która powstała tuż po jego Decydującym starciu.

Obcy 3 to jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów w historii kina science fiction. Dla jednych jest niedocenionym, mrocznym studium nihilizmu, dla innych – najsłabszą odsłoną całej serii. Był to jednocześnie pełnometrażowy debiut Davida Finchera, który do dziś nie ukrywa niezadowolenia z ingerencji producentów i chaotycznego procesu produkcyjnego. Kulisy powstawania filmu od lat funkcjonują w branżowych legendach.

Obcy 3
Obcy 3

James Cameron krytycznie o serii Obcy

Do Obcego 3 wrócił ostatnio James Cameron w rozmowie z Michaelem Biehnem w podcaście prowadzonym przez aktora. Obaj twórcy znają się doskonale z pracy przy Terminatorze, Obcych: Obcych i Otchłani. Biehn, który wcielił się w kaprala Hicksa, poruszył temat kontrowersyjnej decyzji o uśmierceniu Hicksa i Newt na samym początku trzeciej części. Był to wyjątkowo kontrowersyjny punkt wyjściowy dla fabuły.

Cameron nie krył oburzenia:


Myślałem, że to najgłupsza rzecz, jaką można zrobić, więc budujesz mnóstwo dobrej woli. Budujesz mnóstwo dobrej woli wokół postaci, wiesz, Hicksa, Newta i Bishopa, a potem pierwszą rzeczą, jaką robią w następnym filmie, jest ich zabicie, prawda? Naprawdę sprytni faceci, wiesz, i zastępujesz ich bandą pieprzonych skazańców, których nienawidzisz. I chcesz zobaczyć, jak umierają. Naprawdę sprytne. Jestem wielkim fanem Finchera i jego twórczości i tak dalej. A to był jego pierwszy film fabularny i był on manipulowany przez wiele innych głosów i tak dalej. Więc daję mu wolną rękę w tej kwestii.

Biehn dodał, że Fincher dostał „miskę gówna”, z czym Cameron się zgodził, podkreślając, że nie żywi do reżysera urazy i określając go jako „swój typ zgryźliwego”.

Reżyser odniósł się też do obecnego stanu marki Alien. Pochwalił Obcego: Ziemię, natomiast o Obcym: Romulusie mówił ostrożniej, zaznaczając, że podobały mu się jedynie fragmenty. Jednocześnie jasno stwierdził, że nie planuje powrotu do serii, która – jego zdaniem – zbyt mocno skręciła w stronę produkcji napędzanych przez fanów. Warto jednak zwrócić uwagę, że Cameron mówi te słowa tuż po krytyce filmu wywodzącego się z etapu serii, gdy napędzana była właśnie twórczym ryzykiem.

Najwięcej uznania z nowszych odsłon zdobył u niego Prometeusz za oprawę wizualną, choć Cameron przyznał, że film „nie układa się w logiczną całość”, a Obcy: Przymierze to „nie film, który sam bym nakręcił”. Wniosek jest jeden – Cameron daje do zrozumienia, że to jego wizja Obcego jest najlepsza.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/26/james-cameron-slams-alien-franchise

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:48

"Davida Finchera, który do dziś nie ukrywa niezadowolenia z ingerencji producentów i chaotycznego procesu produkcyjnego. Kulisy powstawania filmu od lat funkcjonują w branżowych legendach."

Ja już o tym pisałem wielokrotnie. To jest grube niedopowiedzenie. Po prostu zabrali mu ten film i sami pocięli bez jego udziału. Dlatego Fincher się nawet nie przyznaje do tego filmu i nigdy go więcej nie dotknął. Dlatego nie mamy prawdziwego Director's Cut. 

Jedyne co mamy to Assembly Cut które zostało zrobione przez ekipę pracującą nad wydaniem wszystkich 4 filmów na DVD. Wtedy wzięli wszystkio co mieli od Finchera. Jego notatki, wszystkie nakręcone sceny itp i próbowali odtworzyć ten film zgodnie z wizją twórcy. Ale Fincher nie brał w tym udziału. Więc to jest wersja filmu gdzie ekipa odpowiedzialna za DVD myślała że Fincher chciał zrobić. 

I ta wersja wprowadza szereg zmian które przywracają filmowi sens. Zdrada jednego z więźniów (Golic) nie jest już znikąd. Więcej czasu spędzają pokazując fanatyzm więźniów. Obcy rodzi się z wołu a nie bodajże psa. 

Ogólnie jeżeli znacie obcego 3 z TV to raczej widzieliście wersję kinową. Więc sugeruje obejrzeć Assembly Cut. Film jest dłuższy, wolniejszy i ma cięższy ton. 

Kresegoth
Gramowicz
Dzisiaj 14:48

Powiedział facet, który przyklepał taką samą decyzję przy okazji Terminatora Dark Fate i jeszcze ten film promował.




