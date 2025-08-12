Ta gra jest najlepiej sprzedającą się bijatyką obecnej generacji, mimo spadku zainteresowania gatunkiem

Choć fala popularności gier walki zdaje się słabnąć, Mortal Kombat 1 od NetherRealm Studios pozostaje liderem sprzedaży w swoim gatunku. Najnowsza odsłona kultowej serii trafiła do 6,2 mln graczy na wszystkich platformach, co czyni ją najlepiej sprzedającą się bijatyką obecnej generacji konsol.

Mortal Kombat 1 sprzedaje się rewelacyjnie, ale nie tak dobrze, jak poprzednie odsłony serii

Informację ujawnił na Twitterze szef studia, Ed Boon. „Mając na koncie ponad 6,2 miliona sprzedanych egzemplarzy, nadal dążymy do udoskonalenia MK1, aby stała się naszą najbardziej zrównoważoną grą” – napisał, zapowiadając jednocześnie kolejne zmiany w rozgrywce. Co ciekawe, mimo wyniku przewyższającego wszystkie bijatyki z ostatnich pięciu lat, sprzedaż MK1 jest znacznie niższa niż wcześniejszych części. Mortal Kombat X rozszedł się w ponad 12 mln egzemplarzy, a Mortal Kombat 11 osiągnął rekordowe 15 mln. Oznacza to niemal 60-procentowy spadek względem poprzednika.