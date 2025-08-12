Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta gra jest najlepiej sprzedającą się bijatyką obecnej generacji, mimo spadku zainteresowania gatunkiem

Jakub Piwoński
2025/08/12 09:30
0
0

Nie będziecie zaskoczeni o jaki tytuł chodzi.

Choć fala popularności gier walki zdaje się słabnąć, Mortal Kombat 1 od NetherRealm Studios pozostaje liderem sprzedaży w swoim gatunku. Najnowsza odsłona kultowej serii trafiła do 6,2 mln graczy na wszystkich platformach, co czyni ją najlepiej sprzedającą się bijatyką obecnej generacji konsol.

Mortal Kombat 1
Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 sprzedaje się rewelacyjnie, ale nie tak dobrze, jak poprzednie odsłony serii

Informację ujawnił na Twitterze szef studia, Ed Boon. „Mając na koncie ponad 6,2 miliona sprzedanych egzemplarzy, nadal dążymy do udoskonalenia MK1, aby stała się naszą najbardziej zrównoważoną grą” – napisał, zapowiadając jednocześnie kolejne zmiany w rozgrywce. Co ciekawe, mimo wyniku przewyższającego wszystkie bijatyki z ostatnich pięciu lat, sprzedaż MK1 jest znacznie niższa niż wcześniejszych części. Mortal Kombat X rozszedł się w ponad 12 mln egzemplarzy, a Mortal Kombat 11 osiągnął rekordowe 15 mln. Oznacza to niemal 60-procentowy spadek względem poprzednika.

GramTV przedstawia:

Na tle konkurencji NetherRealm wciąż jednak nie ma sobie równych – Street Fighter 6 od Capcom sprzedał się w 5 mln kopii, a Tekken 8 w 3 mln. Poza tradycyjnymi bijatykami, najlepiej radzi sobie Dragon Ball: Sparking! Zero, które w trzy miesiące od premiery osiągnęło wynik 5 mln sprzedanych egzemplarzy.

Mimo że Mortal Kombat 1 osiągnęło niższy wynik serii od dwóch generacji, marka wciąż trzyma się mocno. Aczkolwiek niższa od oczekiwań sprzedaż doprowadziła już do ograniczenia planów dotyczących przyszłych dodatków. W tym roku zadebiutuje jednak film Mortal Kombat 2, który na pewno na nowo rozgrzeje markę i przyczyni się do wzrostu zainteresowania grą. Niedawno pisaliśmy także o unikalnych gadżetach z gry.

Źródło:https://www.videogamer.com/news/mortal-kombat-1-best-selling-fighting-game-this-generation/

Tagi:

News
wyniki sprzedaży
Mortal Kombat
bijatyka
Mortal Kombat 1
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112