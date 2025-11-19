Risk of Rain 2 przebija Battlefielda i CoD-a. Nowe DLC robi furorę na Steam

Risk of Rain 2 ponownie przyciąga ogromne zainteresowanie graczy. Produkcja wróciła do ścisłej czołówki bestsellerów Steama, gdzie wraz z DLC Alloyed Collective zajmuje obecnie czwarte miejsce pod względem przychodów. Wynik ten pozwala Gearbox Software chociaż na chwilę odwrócić uwagę od krytyki, jaka spadła na Borderlands 4.

Risk of Rain 2 – Alloyed Collective podnosi gr ę na nowy poziom

Sukces gry napędza przede wszystkim Alloyed Collective, najnowsze rozszerzenie wycenione na 49,99 zł. DLC zbiera „przytłaczająco pozytywne” opinie – aż 95% z blisko tysiąca recenzji użytkowników to rekomendacje. Świetnie przyjęta zawartość sprawiła, że Risk of Rain 2 wyprzedziło w rankingu Battlefield 6 i Call of Duty: Black Ops 7, co w obecnej sytuacji jest wymowne.