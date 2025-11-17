Dispatch sprzedaje się wyśmienicie. AdHoc Studio ma powody do świętowania

Dispatch – połączenie strategii i narracyjnej przygodówki, w której wcielamy się w dyspozytora superbohaterów – podbiło serca graczy i recenzentów. Bardzo pozytywny opinie przełożyły się również na fantastyczne wyniki sprzedaży. Okazuje się bowiem, że produkcja AdHoc Studio jest „na dobrej drodze”, by zrealizować 3-letni plan w zaledwie 3 miesiące.

Twórcy Dispatch nie spodziewali się, że ich gra odniesie aż tak duży sukces

Michael Choung – producent wykonawczy – w rozmowie z redakcją GamesIndustry.biz potwierdził sukces Dispatch. Deweloper nie podzielił się co prawda konkretnymi liczbami, ale poinformował, że nawet sami twórcy są zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem wspomnianą produkcją. „Optymistyczny plan” AdHoc Studio zakładał bowiem, że gra będzie potrzebować 3 lat na osiągnięcie wyniku sprzedaży, który prawdopodobnie uda się osiągnąć w 3 miesiące.