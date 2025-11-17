Zaloguj się lub Zarejestruj

Dispatch sprzedaje się wyśmienicie. AdHoc Studio ma powody do świętowania

Mikołaj Ciesielski
2025/11/17 20:45
„Sukcesu o takiej skali, to się akurat nie spodziewałem”

Dispatch – połączenie strategii i narracyjnej przygodówki, w której wcielamy się w dyspozytora superbohaterów – podbiło serca graczy i recenzentów. Bardzo pozytywny opinie przełożyły się również na fantastyczne wyniki sprzedaży. Okazuje się bowiem, że produkcja AdHoc Studio jest „na dobrej drodze”, by zrealizować 3-letni plan w zaledwie 3 miesiące.

Twórcy Dispatch nie spodziewali się, że ich gra odniesie aż tak duży sukces

Michael Choung – producent wykonawczy – w rozmowie z redakcją GamesIndustry.biz potwierdził sukces Dispatch. Deweloper nie podzielił się co prawda konkretnymi liczbami, ale poinformował, że nawet sami twórcy są zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem wspomnianą produkcją. „Optymistyczny plan” AdHoc Studio zakładał bowiem, że gra będzie potrzebować 3 lat na osiągnięcie wyniku sprzedaży, który prawdopodobnie uda się osiągnąć w 3 miesiące.

Jesteśmy na dobrej drodze, aby wykonać go w trzy miesiące. Więc tak, optymistyczny plan w trzy miesiące… Byliśmy przekonani, że gra spodoba się ludziom. Myślę jednak, że sukcesu o takiej skali to się akurat się nie spodziewałem – powiedział Choung.

Na koniec przypomnijmy, że Dispatch dostępne jest na PC i PlayStation 5. Wspomniany tytuł może pochwalić się „przytłaczająco pozytywnymi” opiniami na Steam. Warto także dodać, że w produkcji AdHoc Studio usłyszeć można m.in. Aarona Paula, Laurę Bailey czy Jeffrey’a Wrighta.

Źródło:https://www.psu.com/news/dispatch-looks-set-to-hit-3-year-sales-target-in-just-3-months

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 21:23

Powiem tak - jeżeli ktoś lubił gry Telltale ze wszystkimi ich wadami to będzie się czuł jak w niebie. Adhoc jednak zrobił to dużo lepiej. To jest studio weteranów Telltale.

Przede wszystkim dialogi są dużo lepsze niż cokolwiek było w grach Telltale. Co jest ciekawe - jedna ze scenarzystek została zatrudniona najpierw jako aktorka głosowa i zaczęła wykonywać drugą robotę - pisać. 

Niestety też są wady gier telltale. Tzn wybory nie są jakoś znaczące. Zmieniają się detale w scenach ale to na tyle. Nie spodziewajcie się ujrzeć jakieś kompletnie nowe sceny czy ścieżki których by w ogóle nie było gdyby jakiś wybór był inny. Może zaczną coś takiego robić jeżeli będą mieli kasę do przepalenia ale obecnie widać że ograniczał ich budżet. Jeżeli w ogóle mają w planach kiedyś robić bardziej rozbudowane gałęzie wyborów. 

Kolejna rzecz to sam dispatching czyli wysyłanie herosów na misje. Jest to faktyczny element w grze. Są sesje pomiędzy cutscenkami gdzie służymy jako dispatcher. Dostajemy powiadomienie o wydarzeniu z opisem. Np. że trzeba kogoś bronić albo że trzeba przekonać. Statystyki zespołu są porównywane ze statystykami zadania i mamy procentowe szanse na wygraną. Następuje losowanie i zapada decyzja czy bohaterowi się udało czy nie. Co jest ważne - można przekroczyć wymogi zadania jeżeli dobrze dobraliśmy bohaterów i odpowiednio ich rozwijaliśmy - co automatycznie zakańcza zadanie. No i dodatkowo czasem specyficzny bohater ma nietuzinkowe rozwiązania. Np. kiedy zadanie polega na infiltracji jakiegoś miejsca - jeżeli wyślemy bohaterkę która może stać się niewidzialna - test jest pomijany dzięki jej specjalnej umiejętności. 

Gra ma 8 epizodów. Wszystkie już wyszły to nie musicie czekać. Można od razu zagrać całość. Co mi się podobało to ich cykl wydawniczy chociaż początkowo kręciłem nosem. Otóż zamiast robić jak Telltale czyli wydawać epizody mało kiedy bo brali za dużo licencji albo dawać wszystko na raz - zbudowali hype wydając 2 epizody co tydzień. Więc w ostatnie środy zawsze wieczorem siadałem by przejść kolejne epizody.

Dodatkowo gra jest PEGI-18 na co chyba się telltale nigdy nie porwało. Jest nagość, jest trochę seksu. Jest przemoc. I wygląda to lepiej niż w wypadku telltale bo gra wygląda lepiej, animacje są dużo lepsze. A postacie są fajnie zaprojektowane. 

Muszę przyznać że świetnie zaprojektowali postacie. Zapamiętałem wszystkie z nazwy mimo że gra nie bazuje na żadnej licencji. Wszystko jest oryginalne. To nie trafia się często. Serio mam nadzieje że będą tę serię rozwijać. Dodatkowo nie zdziwiłbym się gdyby ktoś nie poszedł do nich prosząc o licencję na serial animowany czy coś. Bo aż się prosi o to by dispatch był serialem. 

Cieszy mnie ich sukces. Mam nadzieje że ich przyszłe gry będą miały bardziej znaczące wybory gdzie pojawiać się będą sceny których normalnie nie zobaczymy. 




