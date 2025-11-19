Zaloguj się lub Zarejestruj

Call of Duty: Black Ops 7 przegrywa z Anno 117: Pax Romana w sprzedaży na Steam w premierowym tygodniu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/19 15:40
Długoletnia seria city-builderów okazała się drugim najlepiej sprzedającym się tytułem na Steam w ubiegłym tygodniu, plasując się tuż za ARC Raiders.

W ostatnim czasie wielu graczy krytykuje Call of Duty: Black Ops 7, czy to za fatalną kampanię i brak możliwości zapisu, czy za generowane przez AI karty Calling Cards. Produkcja prawdopodobnie i tak odniesie sukces finansowy, ale na Steam jej sprzedaż w tygodniu premiery była niższa nawet od Anno 117: Pax Romana, które choć bardzo dobre, to raczej trafia do mniejszej, bardziej sprecyzowanej grupy odbiorców, lubujących się w strategiach.

Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana pokonuje Black Ops 7 na Steamie

Według danych SteamDB opublikowanych w serwisie X, stworzony przez Ubisoft Mainz city-builder zajął drugie miejsce pod względem sprzedaży w okresie od 11 do 18 listopada. Na pierwszym miejscu uplasowało się ARC Raiders od Embark Studios, co było raczej spodziewane, a Call of Duty: Black Ops 7 wystartowało dopiero na trzeciej pozycji. Gra i tak znalazła się przed Battlefield 6, który jest czwarty, choć ma już ponad miesiąc.

Niezależnie od tego, czy było to celowe, Ubisoft wypuścił również zwiastun z wyróżnieniami dla Anno 117: Pax Romana, podkreślający uznanie krytyków. W serwisie Metacritic wersja PC może pochwalić się wynikiem 85 punktów na podstawie 57 recenzji. W naszej recenzji Muradin również pochwalił wiele elementów, w tym kampanię oraz tempo rozgrywki. To jednak dopiero początek, ponieważ w ramach Year 1 DLC, w Anno 117: Pax Romana pojawi się jeszcze więcej zawartości, w tym Koloseum oraz nowa prowincja.

Anno 117: Pax Romana to kolejna odsłona niezwykle popularnej serii gier strategicznych zapoczątkowanej w 1998 roku za sprawą Anno 1602: Tworzenie Nowego Świata. Nowa część kultowego cyklu została stworzona przez Ubisoft Blue Byte i wydana za sprawą francuskiego giganta w wersjach na PC oraz konsole Xbox Series X/S i PlayStation 5. Akcja gry Anno 117: Pax Romana rozpoczyna się w Roku Pańskim 117, kiedy to mamy za zadanie odpowiednio zarządzać Imperium Rzymskim. Jako że produkcja oferuje wiele ścieżek rozwoju, każda decyzja podjęta w toku rozgrywki ma ogromne znaczenie dla tego, jak będzie wyglądało nasze państwo w przyszłości.

Źródło:https://gamingbolt.com/anno-117-pax-romana-beats-call-of-duty-ops-7-in-steam-sales-for-debut-week

News
Anno 117: Pax Romana
Anno
Ubisoft
Call of Duty
Call of Duty: Black Ops 7
Black Ops
Steam
SteamDB
wyniki
wyniki aktywności
wyniki sprzedaży
strategia
strategia ekonomiczna
strategia czasu rzeczywistego
RTS
Komentarze
3
Nogradis
Gramowicz
Dzisiaj 16:03

I to jest naprawdę dobra informacja. Nie interesuje mnie sprzedaż CoD, natomiast dobry wynik Anno bardzo cieszy - gra jest super i twórcy zasłużyli na bycie docenionymi.

ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 15:54
dariuszp napisał:

Każdy gameplay jako widziałem na YT nie wyglądał jak militarny shooter tylko jak jakiś przykry dowcip. 

Jak mi YouTube rekomenduje np Battlefield 6 to zawsze jest to zdjęcie helikoptera za pomocą RPG albo np zaskoczenie ze śmigłowca na samolot by przyczepić C4 i go wysadzić.

Ostatni filmik z Black Ops był z jakimś meksykańskim bossem który był duchem a w tle leciały jakieś meksykańskie kawałki. 

Tu nawet nie ma o czym mówić. Co ciekawe Activision gratuluje sobie sukcesu XD 

Mo avowed też sobie gratulowali sukcesu to taki rytuał w Microsofcie xD Ale cóż zarżnąć taką kurę znoszącą złotą jajka jak cod w 3 lata to niebywały sukces Phila Spencera, chyba nikt się nie spodziewał że największy asset activision zostanie zarżnięty przez nowe kierownictwo w nieco ponad 2 lata. 

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:49

Każdy gameplay jako widziałem na YT nie wyglądał jak militarny shooter tylko jak jakiś przykry dowcip. 

Jak mi YouTube rekomenduje np Battlefield 6 to zawsze jest to zdjęcie helikoptera za pomocą RPG albo np zaskoczenie ze śmigłowca na samolot by przyczepić C4 i go wysadzić.

Ostatni filmik z Black Ops był z jakimś meksykańskim bossem który był duchem a w tle leciały jakieś meksykańskie kawałki. 

Tu nawet nie ma o czym mówić. Co ciekawe Activision gratuluje sobie sukcesu XD 




