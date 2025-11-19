Call of Duty: Black Ops 7 przegrywa z Anno 117: Pax Romana w sprzedaży na Steam w premierowym tygodniu

W ostatnim czasie wielu graczy krytykuje Call of Duty: Black Ops 7, czy to za fatalną kampanię i brak możliwości zapisu, czy za generowane przez AI karty Calling Cards. Produkcja prawdopodobnie i tak odniesie sukces finansowy, ale na Steam jej sprzedaż w tygodniu premiery była niższa nawet od Anno 117: Pax Romana, które choć bardzo dobre, to raczej trafia do mniejszej, bardziej sprecyzowanej grupy odbiorców, lubujących się w strategiach.

Anno 117: Pax Romana pokonuje Black Ops 7 na Steamie

Według danych SteamDB opublikowanych w serwisie X, stworzony przez Ubisoft Mainz city-builder zajął drugie miejsce pod względem sprzedaży w okresie od 11 do 18 listopada. Na pierwszym miejscu uplasowało się ARC Raiders od Embark Studios, co było raczej spodziewane, a Call of Duty: Black Ops 7 wystartowało dopiero na trzeciej pozycji. Gra i tak znalazła się przed Battlefield 6, który jest czwarty, choć ma już ponad miesiąc.

