Call of Duty: Black Ops 7 przegrywa z Anno 117: Pax Romana w sprzedaży na Steam w premierowym tygodniu

Długoletnia seria city-builderów okazała się drugim najlepiej sprzedającym się tytułem na Steam w ubiegłym tygodniu, plasując się tuż za ARC Raiders.
W ostatnim czasie wielu graczy krytykuje Call of Duty: Black Ops 7, czy to za fatalną kampanię i brak możliwości zapisu, czy za generowane przez AI karty Calling Cards. Produkcja prawdopodobnie i tak odniesie sukces finansowy, ale na Steam jej sprzedaż w tygodniu premiery była niższa nawet od Anno 117: Pax Romana, które choć bardzo dobre, to raczej trafia do mniejszej, bardziej sprecyzowanej grupy odbiorców, lubujących się w strategiach.
Anno 117: Pax Romana pokonuje Black Ops 7 na Steamie
Według danych SteamDB opublikowanych w serwisie X, stworzony przez Ubisoft Mainz city-builder zajął drugie miejsce pod względem sprzedaży w okresie od 11 do 18 listopada. Na pierwszym miejscu uplasowało się ARC Raiders od Embark Studios, co było raczej spodziewane, a Call of Duty: Black Ops 7 wystartowało dopiero na trzeciej pozycji. Gra i tak znalazła się przed Battlefield 6, który jest czwarty, choć ma już ponad miesiąc.
Wczytywanie ramki mediów.
Niezależnie od tego, czy było to celowe, Ubisoft wypuścił również zwiastun z wyróżnieniami dla Anno 117: Pax Romana, podkreślający uznanie krytyków. W serwisie Metacritic wersja PC może pochwalić się wynikiem 85 punktów na podstawie 57 recenzji. W naszej recenzji Muradin również pochwalił wiele elementów, w tym kampanię oraz tempo rozgrywki. To jednak dopiero początek, ponieważ w ramach Year 1 DLC, w Anno 117: Pax Romana pojawi się jeszcze więcej zawartości, w tym Koloseum oraz nowa prowincja.
GramTV przedstawia:
Anno 117: Pax Romana to kolejna odsłona niezwykle popularnej serii gier strategicznych zapoczątkowanej w 1998 roku za sprawą Anno 1602: Tworzenie Nowego Świata. Nowa część kultowego cyklu została stworzona przez Ubisoft Blue Byte i wydana za sprawą francuskiego giganta w wersjach na PC oraz konsole Xbox Series X/S i PlayStation 5. Akcja gry Anno 117: Pax Romana rozpoczyna się w Roku Pańskim 117, kiedy to mamy za zadanie odpowiednio zarządzać Imperium Rzymskim. Jako że produkcja oferuje wiele ścieżek rozwoju, każda decyzja podjęta w toku rozgrywki ma ogromne znaczenie dla tego, jak będzie wyglądało nasze państwo w przyszłości.