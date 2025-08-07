Kultowy bohater pojawi się w Mortal Kombat 2. Tak będzie wyglądał

W ramach ekskluzywnej zapowiedzi Collidera zaprezentowano pierwsze szczegóły dotyczące wyglądu i roli Noob Saibota. Reżyser Simon McQuoid podkreślił, że odtworzenie tej postaci w sposób wierny oryginałowi było dla niego priorytetem.
Ta wersja Bi-Hana to tajemnicza i uwielbiana przez fanów postać, która wymaga kostiumu oddającego estetykę gry, a jednocześnie wpisującego się w realizm filmu. Wygląda niesamowicie dzięki genialnej projektantce kostiumów, Cappi Ireland, i jej zespołowi.
Noob Saibot, którego imię powstało z odwrócenia nazwisk twórców serii, Eda Boona i Johna Tobiasa, zadebiutował jako sekretna postać w Mortal Kombat II z 1993 roku. Choć początkowo był klonem Sub-Zero, z czasem zyskał własną, mroczniejszą tożsamość, a jego charakterystyczną umiejętnością stało się animowanie własnego cienia jako klona do walki.
Zawsze chcę, by każdy kostium był jak najbardziej szczegółowy, i Bi-Han nie był wyjątkiem. Cappi w genialny sposób połączyła różne tekstury i wykończenia, dzięki czemu światło odbija się inaczej w zależności od ruchu postaci – dodał reżyser.
Projekt finalnego stroju czerpie inspiracje z ostatnich odsłon gry, zwłaszcza dodatku Khaos Reigns do Mortal Kombat 1, w którym Saibot otrzymał nowy wygląd łączący elementy odbijającego światło pancerza z tradycyjnym strojem Lin Kuei.
Aby przenieść jego charakterystyczny wygląd na ekran, inspirowaliśmy się najnowszą wersją gry. Cappi miała świetny pomysł, by stworzyć unikalne materiały i wykończenia, które odbijałyby światło, pozostając wiernymi idei cienia. Ciało Bi-Hana wykonano z matowej, teksturowanej, czarnej gumy, a jego zbroja miała organiczną formę i perłowy, ciemnoszary połysk – ujawnił McQuoid.
Szczególną uwagę poświęcono również różnicom między Noobem a jego cieniem, który w filmie otrzymał osobny kostium i kolorystykę, choć wykonane z tych samych materiałów. Dzięki temu ich wizualne powiązanie nie budzi wątpliwości, ale pozwala je też od siebie odróżnić.
Wizualna strona nowego kostiumu została dostosowana do środowiska, w którym rozgrywa się kulminacyjna walka. Rematch Scorpiona i Bi-Hana ma miejsce w ognistym Netherrealm, co wymagało odpowiedniego zgrania kolorystyki.
Ponieważ spędza niemal cały film w głębokim, pomarańczowo-czerwonym świetle Netherrealm, wiedzieliśmy, że kostium będzie pięknie odbijał otoczenie i światło. W walce między Scorpionem a Bi-Hanem użyliśmy różnych kolorów pochodzących z jego mocy w grze, by ułatwić widzowi rozróżnienie postaci – ciemny fiolet dla cienia i ciemny grafit dla niego samego - podkreślił McQuoid.
GramTV przedstawia:
Największym wyzwaniem podczas projektowania był jednak hełm Nooba:
Najtrudniejszym aspektem jego designu był jego kapelusz z długimi bokami, który w grze może łamać prawa fizyki, ale w rzeczywistości już nie. Cappi i jej zespół spędzili sporo czasu, by stworzyć projekt, który wyglądał stylowo i elegancko – przyznał reżyser.
Choć centralnym motywem filmu pozostaje walka o los Earthrealm, McQuoid zapewnia, że konflikt pomiędzy Scorpionem a Noobem Sub-Zero odegra kluczową rolę w Mortal Kombat 2. Jak stwierdził Ed Boon, współtwórca serii:
Ich obecność będzie bardzo istotna dla fabuły, co daje nam jeszcze więcej powodów, by dopracować każdy detal.
Za kamerą Mortal Kombat 2 stanął Simon McQuoid, twórca pierwszej części. W obsadzie znaleźli się: Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Mehcad Brooks, Tadanobu Asano, Ludi Lin, Chin Han, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Martyn Ford, Desmond Chiam, Ana Thu Nguyen, Damon Herriman i Max Huang.
Przypomnijmy, że premierę Mortal Kombat 2 wyznaczono w kinach na 24 października 2025 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!