Kultowy bohater pojawi się w Mortal Kombat 2. Tak będzie wyglądał

W ramach ekskluzywnej zapowiedzi Collidera zaprezentowano pierwsze szczegóły dotyczące wyglądu i roli Noob Saibota. Reżyser Simon McQuoid podkreślił, że odtworzenie tej postaci w sposób wierny oryginałowi było dla niego priorytetem.

W ubiegłym miesiącu Warner Bros. wypuścił pierwszy zwiastun Mortal Kombat 2. Twórcy wciąż zdradzają nowe niespodzianki dotyczące filmu, a teraz potwierdzono, że na ekranie zobaczymy kultowego bohatera, Noob Saibota, czyli mroczną, odrodzoną wersję oryginalnego Sub-Zero.

Ta wersja Bi-Hana to tajemnicza i uwielbiana przez fanów postać, która wymaga kostiumu oddającego estetykę gry, a jednocześnie wpisującego się w realizm filmu. Wygląda niesamowicie dzięki genialnej projektantce kostiumów, Cappi Ireland, i jej zespołowi.

Noob Saibot, którego imię powstało z odwrócenia nazwisk twórców serii, Eda Boona i Johna Tobiasa, zadebiutował jako sekretna postać w Mortal Kombat II z 1993 roku. Choć początkowo był klonem Sub-Zero, z czasem zyskał własną, mroczniejszą tożsamość, a jego charakterystyczną umiejętnością stało się animowanie własnego cienia jako klona do walki.

Zawsze chcę, by każdy kostium był jak najbardziej szczegółowy, i Bi-Han nie był wyjątkiem. Cappi w genialny sposób połączyła różne tekstury i wykończenia, dzięki czemu światło odbija się inaczej w zależności od ruchu postaci – dodał reżyser.

Projekt finalnego stroju czerpie inspiracje z ostatnich odsłon gry, zwłaszcza dodatku Khaos Reigns do Mortal Kombat 1, w którym Saibot otrzymał nowy wygląd łączący elementy odbijającego światło pancerza z tradycyjnym strojem Lin Kuei.

Aby przenieść jego charakterystyczny wygląd na ekran, inspirowaliśmy się najnowszą wersją gry. Cappi miała świetny pomysł, by stworzyć unikalne materiały i wykończenia, które odbijałyby światło, pozostając wiernymi idei cienia. Ciało Bi-Hana wykonano z matowej, teksturowanej, czarnej gumy, a jego zbroja miała organiczną formę i perłowy, ciemnoszary połysk – ujawnił McQuoid.

Szczególną uwagę poświęcono również różnicom między Noobem a jego cieniem, który w filmie otrzymał osobny kostium i kolorystykę, choć wykonane z tych samych materiałów. Dzięki temu ich wizualne powiązanie nie budzi wątpliwości, ale pozwala je też od siebie odróżnić.

Wizualna strona nowego kostiumu została dostosowana do środowiska, w którym rozgrywa się kulminacyjna walka. Rematch Scorpiona i Bi-Hana ma miejsce w ognistym Netherrealm, co wymagało odpowiedniego zgrania kolorystyki.