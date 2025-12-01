Zaloguj się lub Zarejestruj

Call of Duty łączy siły ze Street Fighter. Ikony bijatyk trafiają do wersji Mobile

Patrycja Pietrowska
2025/12/01 15:30
Call of Duty Mobile wprowadza bohaterów Street Fighter.

Społeczność fanów serii Call of Duty została zaskoczona wiadomością o nadchodzącej kolaboracji. Ujawniono, że popularna mobilna odsłona gry, Call of Duty Mobile, będzie gospodarzem wydarzenia z udziałem postaci i motywów zaczerpniętych z uniwersum Street Fighter. To połączenie światów ma rozpocząć się już 11 grudnia. Tego dnia do świata strzelanki dołączą cztery słynne postacie, znane ze swoich osiągnięć w bijatykach.

Call of Duty Mobile
Call of Duty Mobile

Call of Duty Mobile zaskakuje. Street Fighter wchodzi do gry już 11 grudnia

Użytkownicy mobilnego Call of Duty będą mieli możliwość skorzystania z nowej zawartości Street Fighter począwszy od 11 grudnia. W tym terminie zostanie uruchomiona Hero’s Collection Operator Series Armory, która formalnie wprowadzi te znane postacie do gry mobilnej. Wśród potwierdzonych operatorów znajdują się najbardziej ikoniczni bohaterowie serii bijatyk. Są to: Ryu, Chun-Li, Akuma oraz Cammy.

GramTV przedstawia:

Kolaboracja ta nie będzie jednak ograniczona wyłącznie do wprowadzenia nowych postaci. Obejmie ona również zestaw tematycznych broni, ściśle powiązanych ze światem Street Fighter. Rozszerzenie wydarzenia nastąpi już po dwóch dniach od startu, 13 grudnia. Wówczas otwarta zostanie Champion’s Collection Weapon Series Armory, oferując graczom dostęp do unikalnych skórek broni. Całe wydarzenie potrwa przez cały miesiąc, gwarantując ekskluzywne nagrody dla wszystkich zaangażowanych uczestników.

Jeśli zaś chodzi o Call of Duty: Black Ops 7, warto przypomnieć, że ostatnio twórcy ujawnili mapę drogową dla gry. Treyarch pokazał, że na graczy czekają między innymi zupełnie nowe mapy czy dodatkowy arsenał. Nie zabraknie także rozszerzeń w endgame – czterech nowych eventów oraz ośmiu umiejętności. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Call of Duty: Black Ops 7 - nie jest tak źle, jak może się wydawać...

Źródło:https://insider-gaming.com/call-of-duty-street-fighter-crossover/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

