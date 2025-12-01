Call of Duty łączy siły ze Street Fighter. Ikony bijatyk trafiają do wersji Mobile

Społeczność fanów serii Call of Duty została zaskoczona wiadomością o nadchodzącej kolaboracji. Ujawniono, że popularna mobilna odsłona gry, Call of Duty Mobile, będzie gospodarzem wydarzenia z udziałem postaci i motywów zaczerpniętych z uniwersum Street Fighter. To połączenie światów ma rozpocząć się już 11 grudnia. Tego dnia do świata strzelanki dołączą cztery słynne postacie, znane ze swoich osiągnięć w bijatykach.

Call of Duty Mobile zaskakuje. Street Fighter wchodzi do gry już 11 grudnia

Użytkownicy mobilnego Call of Duty będą mieli możliwość skorzystania z nowej zawartości Street Fighter począwszy od 11 grudnia. W tym terminie zostanie uruchomiona Hero’s Collection Operator Series Armory, która formalnie wprowadzi te znane postacie do gry mobilnej. Wśród potwierdzonych operatorów znajdują się najbardziej ikoniczni bohaterowie serii bijatyk. Są to: Ryu, Chun-Li, Akuma oraz Cammy.